Porsche will zwei Top-Manager rauswerfen

Ein Lob hat in der Welt der Aktiengesellschaften und insbesondere im VW-Kosmos manchmal nicht lange Bestand. So ließ sich Wolfgang Porsche, einer der Eigentümer des Volkswagen-Konzerns und zugleich Porsche-Aufsichtsrats-Vorsitzender, noch im August vergangenen Jahres aus Anlass einer fünfjährigen Vertragsverlängerung zitieren: „Wir danken Lutz Meschke für seinen bisherigen Einsatz für Porsche und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“ Das mit der Freude scheint sich inzwischen erledigt zu haben. Und der Dank an den Vize-Chef und Finanzvorstand des Stuttgarter Unternehmens hat sich wohl in Luft aufgelöst. Schließlich teilte Porsche jetzt in einer Pflichtmitteilung an die Börse überraschend mit: „Der Aufsichtsrat von Porsche hat den Aufsichtsratsvorsitzenden beauftragt, Gespräche mit Herrn Lutz Meschke sowie Herrn Detlev von Platen, Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing, über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand zu führen.“

Wolfgang Porsche muss Härte zeigen

Auf gut Deutsch: Die Eigentümer des Unternehmens möchten die beiden Manager möglichst bald loswerden. Warum wird so etwas in einer Ad-Hoc-Mitteilung an den Aktienmarkt gepackt? Nach Informationen unserer Redaktion sahen sich die Verantwortlichen bei Porsche dazu gezwungen, weil Meschke auch Porsche-Vize, also die Nummer zwei hinter dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume ist. Deswegen wurde der auf der Aufsichtsratssitzung am Samstag gefasste Beschluss publik. Der Inhalt ist jedoch auch für den verlässlich für Irritationen sorgenden Volkswagen-Konzern, zu dem Porsche gehört, ungewöhnlich. Denn normalerweise kündigen Aktiengesellschaften in Pflichtmitteilungen an die Börse an, dass sie sich von einem Manager trennen und er sein Amt zu einem bestimmten Zeitpunkt niederlegen wird. Meist ist dann auch noch beschönigend von „gegenseitigem Einvernehmen“ die Rede. Dadurch soll oft verschleiert werden, dass Anteilseigner und Manager unterschiedliche Vorstellungen über die Geschäftspolitik haben und deshalb etwa ein Vorstand gegen eine üppige Abfindung gehen muss und über den Vorgang zu schweigen hat. Wolfgang Porsche muss nun auf alle Fälle Härte zeigen.

Volkswagen öffnet mit der dürren und ungewöhnlichen Erklärung allen Spekulationen Tür und Tor. Wolfgang Porsche, immerhin 81 Jahre alt, soll persönlich Meschke, 58, und von Platen, 61, überzeugen, dass sie Porsche verlassen. Das ist nicht die Welt des freundlichen, umgänglichen und auf Harmonie bedachten Wolfgang Porsche, der sich von seinem Cousin Ferdinand Piëch, der 2019 gestorben ist, immer wieder als Waldorfschüler schmähen lassen musste und sich anhören durfte: „Ich bin das Wildschwein, ihr seid die Hausschweine.“ Wenn also Wolfgang Porsche, der kurz „WoPo“ genannt wird, derart Härte zeigt, muss es zu schwerwiegenderen Vorkommnissen im Unternehmen gekommen sein.

Griff Meschke nach dem Porsche-Thron?

In Stuttgart ist immer wieder zu hören, Meschke habe noch größere Ambitionen gehabt und wollte Blume als Porsche-Chef ablösen, mit dem Verweis darauf, dass dieser als Volkswagen-Konzern-Boss genug zu tun habe und die Doppel-Funktion als Porsche-Lenker ihn überfordere. Doch stimmt das? Aus dem Unternehmen ist für die Theorie am Sonntag keine Bestätigung zu ergattern. Was von Platen betrifft, scheint die Ursachenforschung für seinen Rausschmiss einen klareren Befund zu ergeben: Ihm wird es als Vertriebs-Chef angekreidet, dass Porsche im vergangenen Jahr mit 310.718 rund drei Prozent weniger Autos verkauft hat, wobei das Minus in China mit 28 Prozent besonders schmerzlich ist. Doch in dem Land haben sich auch andere deutsche Auto-Riesen verzockt. Sie hatten es nicht auf dem Schirm, dass viele Chinesen lieber günstige E-Autos eigener Hersteller statt teure deutsche Modelle fahren.

Deutsche Auto-Manager haben sich in China verzockt

Manager heimischer Fahrzeugbauer sind dem Trugschluss erlegen, sie könnten in China nahtlos an ihre Verbrenner-Erfolge anknüpfen. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer ist deshalb überzeugt: „China treibt als wichtigster Markt den Autobauern immer mehr Schweißperlen auf die Stirn.“ Wenn er jetzt die neuen Hiobsbotschaften von Porsche lese, dass gleich zwei Vorstände quasi über Nacht abgelöst werden müssen, vermutet Dudenhöffer „ein sehr großes Problem“. Für ihn steht deshalb fest: „Das Problem der deutschen Autoindustrie liegt in China.“ Junge chinesische Autobauer schnappten den deutschen Premiummarken die Kunden weg. Der bekannteste deutsche Auto-Spezialist glaubt deshalb, dass die heimische Autoindustrie vor einer langen Durststrecke steht und am Ende kleiner als heute sein wird.