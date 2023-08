Augsburg

07:28 Uhr

Provinz statt Porsche: Warum zwei Automanager eine Augsburger Firma übernommen haben

Plus Zwei Porsche-Aufsteiger kündigen, um in Augsburg-Oberhausen einen kleinen Betrieb für Schweißtechnik zu übernehmen. Wie kamen sie nur auf diese Idee?

Von Stefan Stahl Artikel anhören Shape

Wer von sich aus bei Porsche kündigt, lässt seine Kolleginnen und Kollegen mit Fragezeichen auf der Stirn zurück. Schließlich verlässt er einen der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands, der bei Umfragen meist unter die ersten fünf Plätze gewählt wird, manchmal sogar auf Rang eins landet, wie eine Studie des Marktforschungs-Unternehmens Statista ergab. Zieht es Abtrünnige aus dem Stuttgarter Job-Paradies nicht zu BMW, Audi, Google oder Apple, sondern gar zu einem kleinen Unternehmen mit nur sechs Beschäftigten, wie die einstigen aufstrebenden Porsche-Manager Florian Schwarz, 34, und Christian Weber, 35, ist das Erstaunen groß, ja sind die Vorgesetzten ein wenig verunsichert. In Gesprächen wollten sie herausfinden, was die aus dem thüringischen Erfurt stammenden und vom Autobauer nach Kräften geförderten Männer das Weite suchen ließ.

Schließlich waren Schwarz und Weber nach ihren Betriebswirtschaftsstudien dort angekommen, wo so viele autobegeisterte Menschen wie sie hinwollen. "Natürlich haben wir gut verdient bei Porsche", erkennen sie an. Auch an Wertschätzung hat es nicht gemangelt. Wie lobte Porsche-Personalvorstand Andreas Haffner: "Die Beschäftigten haben in herausfordernden Zeiten Großes bewegt. Es ist Teil unserer Kultur, sie an diesem Ergebnis teilhaben zu lassen." So kamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuletzt in den Genuss einer üppigen freiwilligen Sonderzahlung von bis zu 9050 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen