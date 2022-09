Gewerkschaft

Augsburger IG-Metall-Chef Armellini prägten Niedergänge von Unternehmen

Plus Osram-Drama und die Pleite von MAN Roland: Aus diesen Einschnitten hat Armellini gelernt. Was er heute anders machen würde und wie er Unternehmer in die Pflicht nimmt.

Von Stefan Stahl

Wahrscheinlich lernt der Mensch am meisten aus Niederlagen, wenn er zwar alles gegeben hat, aber den Kürzeren ziehen muss. Am Ende steht der Schwur, in Zukunft anders vorzugehen. So erzählt Roberto Armellini, der seit Ende März erster Bevollmächtigter der IG Metall in Augsburg ist, nicht so ausgiebig über seine Erfolge, sondern gewährt Einblicke in zwei abschreckende Fälle, die den 46-Jährigen in seiner fast 30-jährigen Zeit als Gewerkschaftsmitglied geprägt haben. Dabei steht der Niedergang des Augsburger Druckmaschinenherstellers MAN Roland für ihn an erster Stelle, schließlich hat er in dem Betrieb in Augsburg eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert und die Glanzzeiten miterlebt.

