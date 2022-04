Porträt

17:32 Uhr

Daniela Schmidt managt als Frau im Weltraum-Konzern

Plus Daniela Schmidt ist die erste Vorständin des Luft- und Raumfahrtkonzerns OHB. In ihrer Karriere, sagt sie, hatte sie nie Zweifel, dass es weitergeht. Ihr Rat an andere Frauen: „Fordert auch etwas.“

Von Stefan Küpper

Ein Vorbild, sagt Daniela Schmidt, habe sie nie gehabt. Allerdings möchte die 39-Jährige ihre neue Position auch dazu nutzen, andere zumindest „ein bisschen zu inspirieren“. Andere – damit sind vor allem andere Frauen gemeint, denn Schmidt ist seit Anfang des Jahres die erste Vorständin überhaupt bei der in Bremen ansässigen Technologiegruppe OHB. Bekannt ist das international tätige Unternehmen vor allem wegen seines Luft- und Raumfahrt-Geschäftes. In Bayern und Augsburg kennt man OHB unter anderem, weil MT Aerospace und die Rocket Factory dazu gehören.

