Eine Steuerfahnderin kämpft gegen die Betrugsmafia

Birgit Orths ist eine der erfolgreichsten Vertreterinnen ihres Fachs in Deutschland. Das macht sie aber auch zur Zielscheibe: Auf ihr Auto wurde schon ein Brandanschlag verübt.

Der ältere Herr mit Halbglatze und wattierter Jacke blickt ein ums andere Mal zur nächsten Sitzgruppe, auch als seine Partnerin mit ihrem Hündchen gekommen ist und ein Gespräch anfängt. Im Atrium des Hotels Bayerischer Hof ist viel Platz zwischen den dezent farbigen bequemen Sesseln und Sofas. Hier lässt sich in München stilvoll abhängen und bei einem Heißgetränk entspannt plaudern.

Auch wenn der hohe Raum nicht allzu hellhörig ist, scheint der Mann immer zusammenzuzucken, wenn Stichworte wie "Umsatzsteuer-Betrug", "Finanz-Mafia" oder "Steuerfahndung" vom Nebentisch herüberwehen. Dass da auch noch einer mit Block und Kugelschreiber sitzt, der seiner Gesprächspartnerin Fragen stellt, ja häufiger das Wort "Kriminelle" verwendet, kann schon Entspannungs-Gelüste und den Wunsch nach wohliger Ungestörtheit in der Hotel-Lobby stören.