Bis acht Cent Unterschied: Saarländer tanken am billigsten

Autofahrer im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg tanken derzeit am billigsten. Die drei Länder liegen in einer Auswertung des ADAC sowohl bei Diesel als auch Superbenzin in dieser Reihenfolge an der Spitze. Stand Dienstag, 11.00 Uhr, war Superbenzin der Sorte E10 demnach im Saarland im Schnitt um 8 Cent billiger als in Schleswig-Holstein und Hamburg, wo der Kraftstoff derzeit am teuersten ist. Auch Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt wiesen vergleichsweise hohe Preise auf.

Bei Diesel ist Mecklenburg-Vorpommern das teuerste Bundesland. Der Preisunterschied zum Saarland liegt hier bei 6 Cent. Ebenfalls eher teuer sind zudem - in absteigender Reihenfolge des Preises Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen.