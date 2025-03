Frühbuchen für Freizeitparks kann sich lohnen

Tage im Freizeitpark können richtig ins Geld gehen. Wer die Tickets früh bucht, kann aber bei vielen Anbietern sparen. Unter anderem das Phantasialand in Brühl, der Europa-Park in Rust und der Heide-Park in Soltau arbeiten mit variablen Preisen.

«Vorteilstickets» seien immer im Kontingent und im Zeitraum begrenzt, erklärt eine Sprecherin des Phantasialands. Je früher man sich für den Besuchstermin entscheide, desto besser sei der Preis. Vorteilstickets für Personen ab zwölf Jahren seien aktuell noch ab 29 Euro erhältlich. Der normale Vollpreis liege in diesem Jahr bei 68 Euro – das sind 4 Euro mehr als 2024.

Auch im Movie-Park in Bottrop sind die Preise variabel: Tagestickets für Personen ab zwölf Jahren kosten ab knapp 35 Euro, wenn man sich auf ein bestimmtes Datum festlegt. Flexible Tageskarten liegen bei knapp 59 Euro. Zu Preisänderungen im Vergleich zu 2024 wurden keine Angaben gemacht.

Freizeitpark-Saison startet ab dem 22. März...

Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park, startet am 22. März (Samstag) offiziell in die Saison. Die meisten anderen Parks folgen in den Wochenenden danach. Spätestens in den Tagen vor Ostern öffnen auch die letzten ihre Tore.

Der Europa-Park hat die Preise laut einem Sprecher um rund fünf Prozent angehoben: Maximal zahlen Gäste ab zwölf Jahren 73 Euro, bestenfalls 52 Euro.

Im Tripsdrill-Erlebnispark in Cleebronn zwischen Heilbronn und Stuttgart sind die Preise nach Angaben einer Sprecherin abhängig von der Saisonzeit und starten für Personen ab zwölf Jahren ab rund 40 Euro. Das sei eine Preissteigerung von rund drei Prozent im Vergleich zu 2024.

... mit vielen Preiserhöhungen

Im ebenfalls in Baden-Württemberg gelegenen Schwaben-Park in Kaisersbach zwischen Aalen und Stuttgart kosten die Tagestickets für Erwachsene an der Tageskasse 30,50 Euro. Das sind 2 Euro mehr als 2024, so eine Sprecherin.

Eine leichte Erhöhung gibt es im Holiday Park im rheinland-pfälzischen Haßloch unweit von Speyer: Ein Tagesticket für Erwachsene kostet in diesem Jahr 52 Euro - 2024 waren es 49,50 Euro.

Etwas angezogen hat auch der Freizeitpark Plohn (Sachsen) seine Preise: Hier kostet das Online-Tagesticket für Personen ab 13 Jahren nun 39 Euro, statt zuvor 37 Euro. Wer an der Tageskasse kauft, zahlt 41 Euro.

Um ein Prozent nach oben geht der Preis für ein Tagesticket für Personen ab zwölf Jahren im Hansa-Park Sierksdorf an der Ostsee bei Lübeck – 50 Cent kostet es mehr, konkret 49,50 statt zuvor 49 Euro.

Einige Parks halten die Preise stabil...

Im Heide-Park zwischen Hamburg und Hannover kosten auf ein bestimmtes Datum datierte Tagestickets für alle Personen über 90 Zentimeter ab 37 Euro, der Maximalpreis beträgt 64 Euro. Preisveränderungen zum Vorjahr hat es nach Angaben des Parks nicht gegeben.

Gleiches gilt für das Legoland in Günzburg bei Ulm: keine Preiserhöhung, heißt es auf Anfrage. Auch hier wird mit dynamischen Preisen gearbeitet: Besucher ab zwei Jahren zahlen bestenfalls 39 Euro für ein Tages-Ticket, im schlechtesten Fall sind es 64 Euro.

Unverändert sind die Preise den Angaben nach im Freizeit-Land Geiselwind in Franken unweit von Würzburg: 44,50 Euro zahlen Besucher ab 1,40 Meter für eine Tageskarte.

Stabil im Vergleich zum Vorjahr bleiben die Preise den Angaben nach im Belantis-Park in Leipzig. Onlinetickets kosten hier ab knapp 33 Euro, an der Tageskasse sind es für Besucher ab elf Jahren knapp 45 Euro.

... oder frieren sie ein wie Erdbeeren

Keine Steigerungen gibt es in den für ihre Erdbeeren bekannten Karls-Erlebnisdörfer im Norden und Osten des Landes, etwa in Elstal bei Berlin und Rövershagen bei Rostock: Man habe die Preise für 2025 «eingefroren», heißt es auf Anfrage. Je nach Ort kostet eine Tageskarte zwischen 12,50 und 22,50 Euro. Wer in der App kauft, spart zwischen 3 und 5 Euro.

Je früher man sich für den Besuchstermin entscheidet, desto besser ist mitunter der Preis.