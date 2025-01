Was hinter der Preisexplosion bei Milka-Schokolade und Co. steckt

Schokolade ist mehr als nur eine Süßigkeit – für viele ist sie ein Moment purer Entspannung und ein Stück Luxus im Alltag. Besonders in stressigen Zeiten greifen wir offenbar gerne zu der Süßigkeit, sei es zartbitter, Vollmilch, Joghurt oder auch mit Nüssen.

Doch der Genuss hat seinen Preis, und der wird für bekannte Marken wie die Milka-Schokolade immer höher. Die steigenden Kosten strapazieren nicht nur die Nerven der Schokoladenliebhaber, sondern auch deren Geldbeutel.

Milka-Schokolade immer teurer: Preisanstieg auch bei der Konkurrenz

Nun sorgt die verbreitete Milka-Schokolade erneut für Schlagzeilen. Wie eine Auswertung des Preisvergleichsportals Smhaggle zeigt, verlangen große Handelsketten wie Aldi, Edeka und Rewe mittlerweile bereits 1,99 Euro für eine klassische Tafel – was einen deutlichen Sprung gegenüber den zuvor üblichen 1,49 Euro bedeutet.

Zwar würden sich einige Einzelhändler noch an den alten Milka-Preis halten, doch erwartungsgemäß wird sich das in absehbarer Zeit ändern.

Der US-amerikanische Lebensmittelkonzern Mondelez, der hinter der Marke Milka steht, hüllt sich in Schweigen zu den jüngsten Preissteigerungen. Klar ist jedoch, dass dies nicht die erste Erhöhung der Schokolade ist: Erst im Sommer 2024 wurden die Preise für eine Tafel Schokolade um etwa 10 Prozent angehoben.

Klimawandel und Inflation treiben die Preise für Schokolade

Dabei geriet der Schoko-Gigant Mondelez schon in den vergangenen Jahren aufgrund seiner Preispolitik in den Fokus der Öffentlichkeit und ins Visier der europäischen Behörden: Der Lebensmittelkonzern verzehrte laut EU-Kommission über Jahre den Wettbewerb und machte seine Produkte künstlich teurer. Deswegen wurde vergangenes Jahr von den Wettbewerbshütern eine Strafe in Höhe von 337,5 Millionen Euro verhängt.

Nun drehte Milka also neuerlich an der Preisschraube für Schokolade. Jedoch ist nicht nur das Sortiment der Marke Milka betroffen: Weitere Anbieter wie Ritter Sport und Lindt & Sprüngli haben ihre Preise für die Süßware deutlich angezogen. Edelhersteller Lindt kündigte sogar weitere Erhöhungen für 2025 an. Die Gründe? Eine Kombination aus Inflation, gestiegenen Produktionskosten und den Auswirkungen des Klimawandels.

Wegen schlechter Ernten ist der Kakaopreis gestiegen. Das wirkt sich auch auf die Milka-Schokolade aus. Foto: Werner Rudhart, dpa (Symbolbild)

Milka und Co. verkaufen Schokolade teurer – Kakao ein maßgeblicher Grund

Dabei spielt auch der Kakaopreis eine wesentliche Rolle: Der erreichte zu Beginn 2024 neue Rekordhöhen, weil extreme Wetterereignisse wie Dürre, Starkregen und auch Krankheiten, welche die Kakaobäume befallen, die Ernten beeinträchtigten. Wie die Umweltorganisation WWF erläuterte, stiegen die Importpreise für Kakao im Januar des vergangenen Jahres um satte 73,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Wer regelmäßig zur süßen Versuchung greift, muss aufgrund der steigenden Preise tiefer in die Tasche greifen. Doch wie weit reicht die Bereitschaft der Verbraucher, für ihre Lieblingsschokolade immer mehr zu zahlen? Trotz der steigenden Preise bleibt die Liebe der Deutschen zur Schokolade ungebrochen. Geht es nach dem Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI), konsumierte im Jahr 2024 jeder Deutsche durchschnittlich etwa 9,2 Kilogramm Schokolade – das entspricht etwa 91 Tafeln pro Kopf. Damit gehören wir nach wie vor zu den größten Schokoladenfans weltweit.