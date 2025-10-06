Icon Menü
Preisgekrönte Spirituosen und leckere Früchte aus der Region: Destillerie und Obsthof Zott

Ulrich Zott und seine Schwester Katharina Zott teilen die Liebe zu hochwertigen Produkten aus der Region.
Foto: Marcus Merk
Bayerns Mutmacher

Sie erzeugen und konservieren das Aroma der Heimat

Mit Obsthof und Destillerie bilden Ulrich Zott und seine Schwester Katharina Zott im Landkreis Augsburg ein erfolgreiches Team. Ihr Streben nach Qualität ist jüngst mit höchsten Preisen ausgezeichnet worden.
Von Matthias Zimmermann |
    • |
    • |
    • |

    Es ist eine befruchtende Zusammenarbeit, die Katharina Zott und Ulrich Zott verbindet. Darauf deutet schon der Geruch der vielen Sorten Äpfel hin, der einen beim Betreten des Verkaufs- und Produktionsgebäudes aus großen Holzkisten anweht. Die beiden Geschwister bereiten Menschen Genuss - und das hauptberuflich. Ulrich Zott tut dies mit der Vielzahl von Früchten, die er auf seinem Obsthof in Ustersbach, westlich von Augsburg, anbaut. 16 Kulturen sind es mittlerweile, die er mit seinem Team auf 25 Hektar Fläche hegt und pflegt. „Wir sagen immer scherzhaft, wir machen alles außer Spargel und Erdbeeren“, sagt der 46-Jährige und lacht, wie er es im Gespräch gerne tut.

