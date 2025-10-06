Sie erzeugen und konservieren das Aroma der Heimat

Es ist eine befruchtende Zusammenarbeit, die Katharina Zott und Ulrich Zott verbindet. Darauf deutet schon der Geruch der vielen Sorten Äpfel hin, der einen beim Betreten des Verkaufs- und Produktionsgebäudes aus großen Holzkisten anweht. Die beiden Geschwister bereiten Menschen Genuss - und das hauptberuflich. Ulrich Zott tut dies mit der Vielzahl von Früchten, die er auf seinem Obsthof in Ustersbach, westlich von Augsburg, anbaut. 16 Kulturen sind es mittlerweile, die er mit seinem Team auf 25 Hektar Fläche hegt und pflegt. „Wir sagen immer scherzhaft, wir machen alles außer Spargel und Erdbeeren“, sagt der 46-Jährige und lacht, wie er es im Gespräch gerne tut.

