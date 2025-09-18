So teuer könnte das Deutschlandticket werden

Wenn die Pläne so umgesetzt werden, wie es sich gerade andeutet, dann müssen Nutzerinnen und Nutzer des Deutschlandtickets künftig rein rechnerisch ein Ticket pro Jahr mehr kaufen. Von derzeit 58 Euro könnte der Preis auf mindestens 62 Euro und maximal 64 Euro steigen, wie vor einer Sonderkonferenz der Verkehrsminister verlautete. Sie beraten am Donnerstag über die Zukunft des Tickets, von dem die Bahn „grenzenlose Freiheit im Nahverkehr“ verspricht. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) warnte davor, dass ein teureres Ticket für viele Menschen mit geringem Einkommen unerschwinglich werde.

Hintergrund der Entwicklung ist erneut ein Finanzstreit zwischen Bund und Ländern. Drei Milliarden Euro wollen beide Seiten für das Deutschlandticket pro Jahr bereitstellen. Diese Summe ist geeint. Der deutschlandweit und unbegrenzt in fast allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs gültige Dauerfahrschein sorgt aber für Einnahmeausfälle bei den Verkehrsunternehmen, weil er im Schnitt günstiger ist als andere Angebote. Außerdem steigen die Kosten, unter anderem fürs Personal und die benötigte Energie. Unklar ist nun, wer diese Mehrkosten bezahlt.

Der Bund hat bereits ein Stoppsignal gesetzt. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) verweist auf die Ebbe in den Kassen und will den Bundesanteil nicht erhöhen. Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Oliver Krischer kritisierte, Klingbeil habe anscheinend kein Interesse an einer Entlastung von Bahnkunden und sei nicht bereit, eine Finanzierungslücke zu decken. „Das Problem wird jetzt auf Länder und Verkehrsunternehmen abgeschoben, die mehr zahlen und den Preis erhöhen sollen“, sagte der Grünen-Politiker der Nachrichtenagentur dpa.

Die Branche ist schon lange genervt von den ewigen Preisdebatten über das Angebot, das als 49-Euro-Ticket startete. Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Verkehrsunternehmen bräuchten endlich dauerhaft Planungssicherheit, erklärte beispielsweise der Chef des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), Oliver Wittke. „Die drei zentralen Kostentreiber – Energie, Personal und Trassenentgelte – müssen künftig klar indiziert werden“, sagte Wittke unserer Redaktion. Preissteigerungen sollten sich an diesen Faktoren orientieren, alles andere sei unseriös und widerspreche jeder kaufmännischen Logik.

Die Branche geht davon aus, dass es ohne eine Anpassung nicht geht. „Grundsätzlich halte ich es für richtig, dass es zu einer Preiserhöhung kommt, wenn man sich darauf einigen kann“, sagte Wittke. Gemäß des Koalitionsvertrages von Union und SPD müssten Bund und Länder dafür aber in gleichem Maße aufkommen. „Doch weiterhin schieben sich Bund und Länder gegenseitig die Verantwortung für die Kostenübernahme zu. Dieses Taktieren ist verantwortungslos und gefährdet die Zukunft des Tickets.“

SoVD-Vorstandsvorsitzende warnte vor einem weiteren Vertrauensverlust in die Politik

Die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier verwies auf die jüngsten Zahlen. „Seit der Preiserhöhung des Deutschlandtickets auf 58 Euro ist die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer weiter gesunken“, sagte sie unserer Redaktion. Deshalb brauche es nun unbedingt stabile Preise „und zusätzlich ein bundesweit gültiges Sozialticket, damit Mobilität für alle bezahlbar bleibt.“ Engelmeier warnte vor einem weiteren Vertrauensverlust in die Politik, denn der Koalitionsvertrag impliziere eine Preisstabilität bis 2029. „Bund und Länder müssen jetzt gemeinsam Verantwortung übernehmen, um gesellschaftliche Teilhabe zu sichern und gleichzeitig Barrierefreiheit sowie den Ausbau des Nahverkehrs voranzutreiben.“