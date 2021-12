Premium Aerotec

01.12.2021

Bei der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec droht Eskalation

Im September sind viele Beschäftige von Premium Aerotec auf die Straße gegangen, um gegen die Pläne des Airbus-Konzerns zu protestieren. Eine Lösung des Konflikts ist immer noch nicht in Sicht – im Gegenteil.

Plus Nachdem die Verhandlungen über die Zukunft von Premium Aerotec festgefahren sind, legen Beschäftigte bis Samstag die Arbeit nieder. Auch Ministerpräsident Söder schaltet sich ein.

Von Stefan Stahl

Die Vorwürfe der Arbeitnehmerseite an die Airbus-Führung werden heftiger. Nachdem noch kein Kompromiss über die Zukunft von zum Konzern gehörenden Standorten wie Augsburg gefunden wurde, droht der Konflikt zu eskalieren. So wollen Betriebsrat und Gewerkschaft mit einer massiven Ausweitung von Warnstreiks das Management zum Umdenken bewegen. In Augsburg legen Beschäftigte von Donnerstag, 6 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, die Arbeit nieder.

