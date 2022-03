Premium-Aerotec-Werk bleibt in Augsburg: Söder lobt Airbus

Plus Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder begrüßt die Entscheidung, dass Airbus das Augsburger Werk von Premium Aerotec nicht verkauft.

Nachdem der lange drohende Verkauf des Augsburger Luftfahrtwerkes von Premium Aerotec vom Tisch ist, meldet sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu Wort. Gegenüber unserer Zeitung sagte der CSU-Politiker am Donnerstag: „Der Verbleib des Augsburger Premium Aerotec-Standorts im Airbus-Konzern ist eine sehr gute Nachricht für alle Beschäftigten, für den Wirtschaftsstandort Augsburg und ganz Bayern.“ Gerade in der aktuellen Lage zeige sich, wie wichtig strategisches Technologie-Know-how ist.