Primark: Diese Filialen der Fast-Fashion-Kette schließen 2024

Primark schließt 2024 einige Filialen in Deutschland. Aber welche Stores sind betroffen und warum müssen Filialen geschlossen werden?

Primark steht für junge Mode, immer am Puls der Zeit. Die Fast-Fahion-Kette aus Irland expandierte bereits vor vielen Jahren nach Deutschland und erlebte einen regelrechten Run auf die Geschäfte. Nun gab das Unternehmen allerdings bekannt, dass 2024 einige Filialen geschlossen werden. Welche das sind und was hinter der Entscheidung von Primark steckt, erfahren Sie im Artikel.

Primark: Diese Filialen müssen schließen

Bereits am 1. Oktober 2023 wurde der Standort in Gelsenkirchen geschlossen. Dabei soll es nach Angaben von Primark allerdings nicht bleiben. So soll 2024 in den Filialen in Krefeld und Kaiserslautern das Licht ausgehen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Im April 2023 plante das Unternehmen noch auch den Store im Frankfurter NordWestZentrum zu schließen. Der Betrieb kann nun "aufgrund veränderter Kostenstrukturen" aber doch fortgesetzt werden. Damit können 140 Arbeitsplätze gesichert werden. So ist Primark neben dieser Filiale in Frankfurt auch noch Auf der Zeil präsent.

Übrigens: Eine deutsche Möbelfirma hat sich dazu entschlossen den Betrieb einzustellen, weil sie nicht mehr wirtschaftlich produzieren können.

Primark: Welche Filialen werden verkleinert?

Neben Schließungen von unrentablen Standorten, sind laut Primark bereits auch einige Stores verkleinert und modernisiert worden. Dazu zählen:

Hannover

Stuttgart

Düsseldorf

Köln

Auch die Filialen in Dortmund und Leipzig sollen bis Ende 2023 nach der Verkleinerung noch neu eröffnet werden.

Grund für die Verkleinerung der Geschäfte ist dem Unternehmen zufolge, dass diese nun besser an die Bedürfnisse der Kunden angepasst sind, da sich diese "übersichtlichere und kompaktere Verkaufsflächen für ein besseres Einkaufserlebnis" gewünscht hätten. So wurden auch die Kollektionen besser an die regionalen Bedürfnisse angepasst.

Primark: Warum werden Filialen geschlossen?

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt, musste der Eigentümer Associated British Foods (ABF) 2022 rund 244 Millionen Euro im deutschen Geschäft abschreiben. Primark Deutschland befinde sich in einer herausfordernden Situation: "Durch die Expansion der letzten Jahre ist die durchschnittliche Größe der Stores in unserem deutschen Portfolio erheblich über dem anderer PRIMARK Märkte. Darüber hinaus befindet sich PRIMARK in einem Marktumfeld, das sich im Laufe der Jahre stark verändert hat." Die Folge: In einige Regionen Deutschlands sei das Unternehmen überrepräsentiert und so ist "die Rentabilität in den deutschen Stores auf einem inakzeptablen Niveau".

Primark: Werden neue Filialen in Deutschland eröffnet?

Die obigen Veränderungen sollen Primark bei der Wachstumstrategie helfen. 2024 soll dann das Filialnetz in bisher nicht erschlossenen Regionen und mit kleineren Stores erweitert werden. Auf Nachfrage unserer Redaktion wurden allerdings noch keine Details genannt.

Übrigens: Für die Modebranche war 2023 ein hartes Jahr mit vielen Insolvenzen. So musste neben Hallhuber, Peter Hahn und Madeleine auch Rübsamen Insolvenz anmelden. Und auch Onygo hat angekündigt bis 2024 alle Filialen zu schließen. Aber auch andere Branchen, wie die Reisesparte von Tchibo, ein Autobauer aus München, ein Auto-Unternehmen und eine Metall-Firma sind in Schieflage geraten.