Bayerische Unternehmen klagen über Rohstoffmangel. 28 Prozent der Teilnehmer in einer aktuellen Umfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK) äußerten sich entsprechend. Befragt worden waren dabei allerdings nicht alle Unternehmen, sondern nur solche aus Wirtschaftszweigen, in denen Rohstoffe eine Rolle spielen - also beispielsweise Bau, die Hersteller von Metallerzeugnissen oder der Maschinenbau.

Besonders häufig fehlt es dabei nicht an exotischen Materialien, sondern schlicht an Steinen und Erden - also etwa Sand, Kies, Gips und Zement. Unter den 28 Prozent betroffenen Unternehmen wurde dieser Bereich von fast der Hälfte genannt. Dahinter folgten Basismetalle wie Eisen, Kupfer oder Aluminium. Die letzte Befragung des BIHK zu diesem Thema liegt schon einige Jahre zurück, 2018 hatten aber noch deutlich weniger Betriebe den Bereich Steine und Erden als problematisch beschrieben.

Die Gründe für die Rohstoffknappheit sind der Befragung zufolge vielfältig. Relativ häufig genannt werden geringe Produktionskapazitäten und handelspolitische Maßnahmen.

Preise gestiegen

Der Mangel geht laut BIHK auch mit überdurchschnittlich steigenden Preisen einher. Davon berichten sogar drei Viertel der Unternehmen. Hier werden allerdings die Basismetalle etwas häufiger als Steine und Erden genannt.

Zudem befürchten 60 Prozent der befragten Betriebe, dass sich die Lage in den nächsten fünf Jahren weiter verschlechtern wird. Eine Verbesserung erwarten nur 8 Prozent. Als Gründe für die erwartete Verschlechterung sehen sie vor allem geopolitische Unsicherheiten und wachsende bürokratische Hürden, heißt es vom BIHK. Von der Politik fordern die Unternehmen daher weniger Hürden bei der Gewinnung heimischer Rohstoffe wie Kies und Sand, aber auch möglichst freien Zugang zu den Weltmärkten ohne Handelsbeschränkungen.