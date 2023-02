ProSieben/Sat.1 hat eine neue zurückhaltende Großaktionärin

Bei ProSieben/Sat.1 ist Renáta Kellnerová eingestiegen. Sie gilt als die reichste Frau Tschechiens, sucht die Öffentlichkeit allerdings nicht gerade.

Es gibt Unternehmerinnen und Unternehmer, die suchen die Öffentlichkeit. Und es gibt solche, die tun es eher nicht. Je vermögender, desto diskreter – ob diese Gleichung immer gilt, darf mit Blick auf Elon Musk zwar bestritten werden. Aber wie viele andere in der Milliardärs-Liga ist auch die neue Großaktionärin von ProSieben/Sat.1 (P7S1) unverdächtig, ins Rampenlicht zu streben. Gestatten? Renáta Kellnerová, 55, tschechische Geschäftsfrau, hält mit ihrer Familie rund 99 Prozent der Anteile der PPF-Group, die wiederum vergangene Woche 9,1 Prozent der Aktien der Pro/SiebenSat.1 Media SE erworben hat.

PPF mit Sitz in Amsterdam ist nach eigenen Angaben ein "aktiver Investor in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie". Die Central European Media Enterprises (CME) von PPF betreibt mehrere Fernseh- und Online-Medienunternehmen in Mittel- und Südosteuropa. PPF weist für Ende 2021 Aktiva von 42 Milliarden Euro aus. Den weiteren Angaben zufolge gehören 78.000 Angestellte in 25 Ländern zur Gruppe - ein Mischkonzern, der zudem auch im Banken-Sektor und der Immobilienbranche engagiert ist.

Renatá Kellnerová ist die Witwe von Petr Kellner

Kellnerová gilt als die reichste Frau Tschechiens. Sie ist die Witwe von Petr Kellner, der von Prag aus in den 90er Jahren seine PPF-Holding aufbaute. Bewunderer trauten ihm zu, der "Warren Buffet Osteuropas" zu werden. Er starb im März 2021 beim Heliskiing, als der Hubschrauber, mit dem er unterwegs war, abstürzte. Seither ist seine zurückhaltende Frau die wichtigste Person in dem multinationalen Konzern, den sie gemeinsam mit ihren vier Kindern erbte. Allerdings habe Kellnerová laut Neuer Zürcher Zeitung keine offizielle Leitungsfunktion inne. Sie stehe, schreibt das Schweizer Blatt, lediglich der Familienstiftung vor, die sie noch mit ihrem Mann gegründet habe und die Studenten im Ausland unterstützt. Bekannter als Kellnerová ist ihre Stieftochter Anna, Kind aus erster Ehe Kellners. Sie ist eine erfolgreiche Reiterin, nahm unter anderen 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio teil.

Bei P7S1 teilte man nach dem Einstieg mit: "Wir freuen uns darüber, dass Frau Kellnerová ProSieben/Sat.1 als attraktives Investment ansieht und unserem Unternehmen ihr Vertrauen schenkt." Bei PPF ist man davon überzeugt, dass "die digitale Transformation von ProSieben Wert für alle Aktionäre schaffen wird". Man freue sich auf die Zusammenarbeit mit Management und Aufsichtsrat. Diskrete Sätze – passend zur neuen Anteilseignerin.

