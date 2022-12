Berlusconi baut Macht bei ProSiebenSat.1 aus

Das Medienunternehmen MFE von Silvio Berlusconis Familie baut seine Machtposition beim deutschen Medienkonzern ProSiebenSat.1 aus. Die "volle Kontrolle" wolle er aber nicht.

Das Medienunternehmen MediaForEurope (MFE) der Familie des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi will noch stärker bei den deutschen TV-Sendern einsteigen. Die MFE will ihre Anteile an ProSiebenSat.1 Media auf 29,9 Prozent der Stimmrechte erhöhen. Zuvor besaß das Unternehmen ein Viertel der Anteile an dem deutschen Medienkonzern, zu dem die Fernsehsender Kabel Eins, Sat.1, ProSieben und die dazugehörigen Internetseiten gehören.

Bereits Anfang November hatte die MFE laut dem Spiegel die Anmeldung eines Zusammenschlusses bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde eingereicht. Vom "Erwerb von faktisch alleiniger Kontrolle" ist in einer Mitteilung der Behörde die Rede.

Aus Unternehmenskreisen hieß es allerdings, dass die MFE nicht die Absicht hätte, die Kontrolle zu übernehmen. Daher wolle das Unternehmen keinesfalls einen Anteil über 30 Prozent erwerben. Mit der amtlichen Bekanntmachung des Vorgangs haben andere Unternehmen zwei Wochen Zeit, sich schriftlich gegenüber der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde oder dem Bundeskartellanwalt zu dem Vorhaben von MFE zu äußern und etwa Widerspruch anzumelden.

ProSiebenSat.1: Kritik an Einfluss durch MFE

Schon in der Vergangenheit kam Kritik vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV) an einem zunehmenden Einfluss durch MFE auf die deutschen Fernsehsender. Die Delegierten des Verbandes forderten im November, den Anteil von MFE an ProSiebenSat.1 dauerhaft auf unter 25 Prozent zu begrenzen. Der Verband argumentierte damals, dass der Einfluss aus Gründen der Staatsferne unterbunden werden solle. Der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall sagte, dass Rechtsaußen-Politiker Berlusconi seinen italienischen Fernsehkonzern immer wieder als politisches Instrument eigener Interessen missbraucht habe.

Schwache Bilanz bei ProSiebenSat.1 und MFE

Wie die Wirtschaftswoche berichtet, leiden MFE und ProSiebenSat.1 unter der sich abzeichnenden Rezession und zurückhaltenden Werbekunden. MFE meldete einen Rückgang beim operativen Gewinn von 65 Prozent in den ersten neun Monaten. Grund seien vor allem sinkende Werbeverkäufe auf dem heimischen Markt.