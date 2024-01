Bauern, Trucker, Eisenbahner – diese Branchen drohen der Ampel mit Ärger

Die Bauern haben es vorgemacht, andere Wirtschaftszweige ziehen nach. Mehrere Branchen fordern jetzt ebenfalls Geld von der Koalition und planen weitere Protestaktionen.

In der Nacht zum Freitag soll der Bundeshaushalt für 2024 festgezurrt werden. In den vergangenen Wochen wurde heftig um das Zahlenwerk gerungen. Weil die Ampelkoalition sparen muss, hatte sie mehrere Wirtschaftszweige mit Einschnitten überrascht. Die Bauern mobilisierten am stärksten und holten für sich einen Teilerfolg heraus. Doch zufrieden sind sie nicht. Andere Branchen pochen nun ebenso auf Geld. Womöglich gibt es hier und da noch kleine Zugeständnisse, doch große Pakete werden nicht erwartet. Die Ampel muss weiter mit Demos und Druck von der Straße rechnen.

Die Bauern

Die Landwirte konnten mit ihren Traktor-Demos ihre Befreiung von der Kfz-Steuer bewahren, doch beim Agrardiesel bleiben SPD, Grüne und FDP hart. Der Zuschuss soll ungeachtet der Proteste abgebaut werden. Das haben die Fraktionschefs der Ampel Bauernpräsident Joachim Rukwied noch einmal mitgegeben. Rukwied kündigte deshalb schon für die nächste Woche bundesweite „Nadelstiche“ an. Erst wenn die Agrardiesel-Zuschüsse gesichert sind, will er über tiefergehende Reformen wie die Tierwohlabgabe für bessere Haltungsbedingungen in den Ställen reden. „Wenn sich nichts verändert, dann kommt es möglicherweise zur Eruption“, sagte Rukwied am Donnerstag.

Landwirte, Gastronomen, Spediteure und Handwerker während der Großkundgebung vor dem Brandenburger Tor am Montag. Foto: Sebastian Christoph Gollnow, dpa

Die Spediteure

Die Ampelkoalition hat den Fuhrunternehmen eine zweifache Last aufgebrummt. Seit Anfang Dezember zahlen sie höhere Mautgebühren und seit dem Jahreswechsel trifft sie die gestiegene CO2-Abgabe für Kraftstoff. Die Mehreinnahmen aus der Mauterhöhung von rund 7 Milliarden pro Jahr will die Koalition hauptsächlich für die Schiene ausgeben und nicht für die Straße. Zudem soll die Förderung für E-Lkw zusammengestrichen werden. „Der Unmut ist gewaltig. Es geht darum, nicht als Melkkuh der Nation behandelt zu werden“, sagte der Chef des Logistikverbandes BGL, Dirk Engelhardt, unserer Redaktion. Für die nächste Zeit kündigt er Proteste der Trucker an, denn die Hoffnung auf spürbare Entlastungen sind klein. „Wir werden auf jeden Fall etwas machen.“ Engelhardt kann sich vorstellen, dass die Fahrer die Forderungen in die Wahlkreisbüros der Bundestagsabgeordneten tragen. Ihre Lkw sollen vor der Tür parken.

Die Eisenbahner

Bei den Güterbahnen sollen im laufenden Jahr 300 Millionen Euro an Förderung gekürzt werden, was einem Minus von 78 Prozent entspricht. Eigentlich haben SPD, Grüne und FDP das Ziel ausgegeben, mehr Waren und Güter über die Gleise zu transportieren. Doch gestrichene Zuschüsse heißt höhere Preise und weniger Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zum Lkw. „Wir haben von einem Großprotest dieses Mal noch Abstand genommen, aber die Empörung der Eisenbahner ist riesig“, sagte der Vorsitzende der Eisenbahnergewerkschaft EVG, Martin Burkert. Die privaten Güterbahnen könnten das Schienennetz blockieren wie die Bauern die Straßen.

Die Gastronomen

Das gesamte vergangene Jahr kämpften die Wirte dafür, dass der in der Corona-Pandemie eingeführte ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent auf Speisen über das Jahr 2023 erhalten bleibt. Doch nach dem Urteil der Verfassungsrichter zu den Staatsfinanzen kassierte die Koalition die Erleichterung ein. „Wir werden unvermindert weiter für die einheitliche Besteuerung von Essen mit 7 Prozent kämpfen. Die Ampelkoalition setzt im Haushalt falsche Prioritäten. Diese herbe Enttäuschung sitzt tief, gleichzeitig wachsen existenzielle Sorgen“, sagte die Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartges, unserer Redaktion. Der Verdruss der Wirte ist zwar groß, ihre Protestmacht ist jedoch kleiner als die der Bauern und Spediteure.

