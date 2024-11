So bereitet Jaguar seinen elektrischen Neustart vor

Jaguar drückt den Reset-Button und stellt sich komplett neu auf als elektrische Marke für die Luxusklasse. Dafür wollen die Briten eine neue Modellpalette installieren, die mit der aktuellen Flotte nichts mehr gemein hat, kündigte das Unternehmen in Gaydon an und stellte als Erstling für 2026 einen viertürigen Gran Turismo in Aussicht.

Und um die Ernsthaftigkeit der Absichten zu unterstreichen, legt Jaguar dieser Ankündigung gleich noch ein paar Erlkönig-Fotos bei, die den stark getarnten Prototypen bei der Straßenerprobung zeigen.

Zwar steht der Marke bis 2026 noch eine lange Durststrecke bevor. Erst recht, weil das letzte neue Auto bereits 2017 gezeigt wurde. Doch erstens wollen sie schon in zwei Wochen zumindest eine entsprechende Studie zeigen und zweitens soll es dann Schlag auf Schlag gehen: Bis zum Ende der Dekade sind für «New Jaguar» drei Modelle geplant, so Jaguar weiter.