Wirecard-Kronzeuge führt seine Fälscher-Maschine vor

Plus Oliver Bellenhaus zeigt dem Gericht, wie er einst Zahlen nachträglich mit einem Computer-Programm manipuliert hat. Und er erzählt, wie groß die Sorgen waren, dass alles auffliegt.

Oliver Bellenhaus ist ein konsequenter Mensch. Wenn sich der Kronzeuge im Münchner Wirecard-Prozess etwas vorgenommen hat, zieht er das durch. Um es mit einem Modewort zu sagen: Der 49-Jährige gehört zu den nachhaltigen Typen. So belastet der frühere Dubai-Statthalter als einstige Nummer fünf des Online-Bezahlungsdienst-Abwicklers gnadenlos nachhaltig sich selbst und seine früheren Chefs. Die beiden Mitangeklagten Markus Braun, einstiger Boss des Skandal-Ladens, und Stephan Freiherr von Erffa, ehedem Chefbuchhalter des Unternehmens, erfahren am laufenden Band unappetitliche Dinge über sich.