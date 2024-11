Black Friday: Kunden geben nicht mehr aus als 2023

Viele Kunden wollen rund um den sogenannten Black Friday am 29. November nach Schnäppchen suchen, mehr ausgeben als im vergangenen Jahr wollen sie einer Prognose zufolge jedoch nicht. Der Einzelhandel in Deutschland rechnet für die Aktionstage mit einem Gesamtumsatz in Höhe von 5,9 Milliarden Euro, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) mitteilte. In der Vergangenheit hatten sich die Händler durch die Rabattaktionen noch über starke Zuwächse freuen können. 2023 lag das Umsatz-Plus im Vergleich zum Vorjahr bei 6 Prozent, in den Jahren zuvor sogar bei 20 Prozent und mehr.

Die Schätzung stützt sich auf eine Umfrage des Handelsforschungsinstituts IFH. Dafür wurden 1.100 Menschen ab 20 Jahren befragt, die im Internet einkaufen. Das Interesse am Black Friday ist in diesem Jahr demnach leicht rückläufig. 46 Prozent der Befragten möchten auf Schnäppchenjagd gehen, das sind drei Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. Viele wollen die Rabatte nutzen, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

«Auch rund um die Aktionstage ist die allgemeine Kaufzurückhaltung zu spüren», sagte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. Der jahrelange Aufwärtstrend der Umsätze habe sich deutlich abgeschwächt und komme in diesem Jahr «auf hohem Niveau zum Stillstand».

Black Friday hat Ursprung in den USA

Zum Black Friday und dem folgenden Cyber Monday bieten zahlreiche Händler in Deutschland besonders viele Produkte zu reduzierten Preisen an. In den vergangenen Jahren hat es sich etabliert, dass auch bereits in den Tagen und Wochen vorher mit Sonderangeboten gelockt wird. Die Verkaufstage rund um die Rabattaktion zählen für den Handel neben den Adventssamstagen zu den wichtigsten des Jahres.

Seinen Ursprung hat der Black Friday, für dessen Bezeichnung es mehrere mögliche Erklärungen gibt, in den USA. Dort markiert der Brückentag nach Thanksgiving, dem vierten Donnerstag im November, den Beginn des Weihnachtsgeschäftes. Im Jahr 2013 ist die Marke Black Friday in Deutschland markenrechtlich geschützt worden.