Wie aus dem Wunsch nach gesundem Müsli eine Bio-Erfolgsgeschichte wurde

Eine gute Gründungsgeschichte scheint mittlerweile zu einem erfolgreichen Unternehmen zu gehören. So sind es in der Tech-Branche die unerschrockenen Visionäre, die in einer Garage tüfteln. Am Aktienmarkt die übereifrigen Trader, die in den frühen Morgenstunden den Coup landen. Und im Bio-Sektor? Die Hippie-WG mit Matratzenlager, die sich mit ihren Idealen auf dem großen Markt behauptet. Was zunächst wie ein Klischee klingt, haben die Blumenkinder Joseph Wilhelm und Jennifer Vermeulen mit dem Unternehmen „Rapunzel Naturkost“ geschafft. Sie entwickelten sich in 50 Jahren von einer kleinen Selbstversorgergemeinschaft auf einem Bauernhof bei Augsburg zum großen Betrieb mit knapp 530 Mitarbeitern in Legau und eigenem Logistikzentrum in Bad Grönenbach – beides im Kreis Unterallgäu. Mittlerweile hat die nächste Generation das Familienunternehmen übernommen, geblieben sind die großen Visionen.

Egal ob Essig, Öl oder Schokolade – die Produktpalette von Rapunzel ist breit gefächert. Die Rohwaren der rund 550 vegetarischen und veganen Bio-Produkte stammen aus 57 Ländern weltweit. Produziert wird hauptsächlich in Legau, exportiert in rund 30 Länder. Trotz dieser Dimensionen hält die Firma an ihrem Leitspruch fest: „Wir machen Bio aus Liebe.“ Für Seraphine Wilhelm, die das Unternehmen als Älteste der fünf Geschwister in zweiter Generation mitleitet, ist biologischer Anbau selbstverständlich. „Ich bin mit der Produktion auf dem Hof aufgewachsen. Produkte etikettieren und Preise abwiegen gehörten für mich zur Kindheit dazu. Irgendwann habe ich dann angefangen, meine Bilder im Laden zu verkaufen“, erklärt die umtriebige Groß- und Außenhandelskauffrau.

Das Familienunternehmen Rapunzel wird seit diesem Jahr in zweiter Generation geführt

Die Weltoffenheit von Rapunzel scheint Seraphine Wilhelm ebenfalls in die Wiege gelegt zu sein. Nachdem sie in ihrer Jugend noch eine kaufmännische Ausbildung im Familienunternehmen absolviert hatte, flog sie daraufhin in die USA und arbeitete bei einer ehemaligen Tochtergesellschaft. Anschließend führte sie einen Nachtklub in New York, um nach elf Jahren nach Deutschland zurückzukehren. Jedoch verlockte der Ruf der Großstadt nach wie vor: Seraphine Wilhelm lebte zehn Jahre in Berlin, bis sie Gründervater Joseph 2017 wieder fest in das Familienunternehmen zurückholte. Mittlerweile sitzt sie gemeinsam mit Bruder Leonhard Wilhelm und Schwester Rosalie Dorn in der Geschäftsführung. Damit ist die ganze Familie im weitesten Sinne im Rapunzel-Universum: Justina Wilhelm ist als Fotografin weltweit für die Firma unterwegs und Meike Bauer ist in der „Eine Welt Bio-Stiftung“ aktiv.

„Unser Familienzusammenhalt ist sehr stark. Und auch das Unternehmen Rapunzel zeichnet sich durch seine unerschütterliche Treue zu den eigenen Werten aus“, erklärt Seraphine Wilhelm den Erfolg der Firma. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz des Unternehmens um knapp drei Prozent, wodurch Rapunzel insgesamt 214 Millionen Euro erwirtschaftete. Mit einer Eigenkapitalquote über 80 Prozent steht der Bio-Lebensmittelhändler krisenfest da.

Joseph Wilhelm beim Brotbacken, das er in seinem ersten Laden in Augsburg verkaufte. Foto: Rapunzel Naturkost

Eine gute Basis, die sich der Gründervater 1974 erst einmal aufbauen musste. „Als in den 70er-Jahren Pestizide in hohem Maße zum Einsatz kamen und es nur um höher, weiter, schneller ging, wollte Joseph eine Gegenbewegung gründen. Damals leistete er richtige Pionierarbeit, weil zunächst die Bauern überzeugt werden mussten, Bio anzubauen“, sagt Margit Epple. Die 65-jährige Ingenieurin für Lebensmitteltechnologie und Betriebswirtin fing 1999 bei Rapunzel im Controlling an und übernahm 2009 die Leitung eines Anbau-Projekts in der Türkei. Immer im engen Kontakt mit Gründer Joseph Wilhelm, wie Epple sagt: „In der Geschäftsführung sitze ich seit 2012 und bin hier sozusagen der alte Hase.“ Als sich Gründer Joseph Wilhelm im Januar aus dem Unternehmen zurückzog, übernahm Epple den Vorsitz der Geschäftsführung.

Den Geschäftssinn des Gründervaters will Epple jedoch erhalten. „Joseph Wilhelm hat viele mutige Entscheidungen getroffen, die nicht immer gerne von der Branche gesehen wurden. Rückblickend haben sie aber dazu geführt, was Rapunzel heute ausmacht - nämlich einer der führenden Bio-Hersteller in Europa zu sein“, sagt die 65-Jährige.

Joseph Wilhelm mischte das Müsli anfangs in einer großen Badewanne

Eine der ersten, mutigen Firmenentscheidungen, die Joseph Wilhelm wohl gefällt hat, stellt seine Reise in die Türkei im Jahr 1976 dar. Da der junge Mann mit den langen Haaren sein Müsli morgens gerne mit Trockenfrüchten und Nüssen aß, beides jedoch selten in Bio-Qualität zu bekommen war, nahm Joseph Wilhelm die Sache selbst in die Hand. Er reiste in die Türkei und suchte Bauern, die für Rapunzel Aprikosen, Feigen, Haselnüsse und Trauben anbauen – ausschließlich durch biologische Landwirtschaft. In Ören bei Izmir wurde er findig, knapp 20 Jahre später entsteht hier die türkische Tochtergesellschaft „Rapunzel Organic Ltd.“. Heute bauen um die 390 Bio-Bauernfamilien auf insgesamt 2300 Hektar tonnenweise Nüsse und Früchte an.

Joseph Wilhelm hat das Unternehmen groß gemacht, sich inzwischen aber aus der Geschäftsführung zurückgezogen. Foto: Rapunzel

Insbesondere Nüsse benötigt Rapunzel viele, um den Verkaufsschlager, die Nussnougat-Creme „bionella“, in großer Menge herstellen zu können. Ein Glas nach dem anderen rollt in der Produktion über das Fließband, um mit dem grünen Deckel bestückt zu werden. Das Produkt ist so beliebt, dass Rapunzel sogar ein 750-Gramm-Glas anbietet. „Das Gleiche in grün“, wie die Nussnougat-Creme vermarktet wird, steht neben ihren cremigen Kollegen in mehreren Supermarkt-Ketten. Ganz im Gegensatz zu den Produkten mit der Eigenmarke Rapunzel, die rund 70 Prozent des Umsatzes ausmachen – diese sind lediglich in Bio-Läden, Reformhäusern, Hofläden oder Bio-Supermärkten, bei Feneberg und in ausgewählten Edeka-Märkten zu kaufen.

In der Produktion wird eines der Kernprodukte von Rapunzel abgefüllt: ein Nussmus. Foto: Rapunzel Naturkost

Eine eher ungewöhnliche Vermarktung, die wiederum zu ihrem unkonventionellen Gründer passt. Als dieser 1975 den ersten Naturkostladen „Rapunzel Naturspeisen“ in Augsburg eröffnete, in dem Holzofenbrot und selbst angebautes Gemüse angeboten wird, mischte Joseph Wilhelm das Müsli noch in einer großen Badewanne. Mit seiner Begeisterung für das gesunde Frühstück ist der ungewöhnliche Geschäftsmann jedoch nicht allein, Mitte der 80er-Jahre wird eine Müsli-Messe geboren. An der Rapunzel selbstverständlich teilnimmt und im Vorfeld sogar einen „Verein zur Förderung natur- und menschengemäßer Ernährung“ mitgründet.

Vom kleinen Bauernhof zu einem riesigen Gelände mit eigener Kaffeerösterei

Gesunde Lebensmittel, biologisch und sozial fair hergestellt – eine Überzeugung und Firmenphilosophie, die das Unternehmen in 50 Jahren von einem kleinen Bauernhof bei Augsburg zu einem riesigen Gelände mit Museum, Weinkeller und eigener Kaffeerösterei in Legau führte. Als das Besucherzentrum vor zwei Jahren eröffnet wurde, lockte das Richtfest an einem Wochenende 30.000 Besucher ins Allgäu. Auch in diesem Jahr wurde das runde Firmenjubiläum mit dem „Eine Welt Festival“ groß gefeiert.

Rapunzel setzt sich mit dem „Hand in Hand“ – Fairhandelsprogramm seit den 1990er dafür ein, fairen Handel und ökologische Landwirtschaft im Globalen Süden zu fördern. Das Nachhaltigkeitssiegel tragen mehr als 120 Artikel des Unternehmens, bestimmte Produkte und Rohstoffe sind mit dem Demeter-Siegel zertifiziert. Die Richtlinien des ältesten Bio-Verbands Deutschlands gehen über die EU-Rechtsvorschriften hinaus.

Das Besucherzentrum in Legau beheimatet eine Kaffeerösterei, ein Museum, einen Weinkeller und einen kleinen Club. Foto: Rapunzel Naturkost

Die Lust an gesunden Lebensmitteln will die Firma auch bei ihren Mitarbeitern durch Schulungen wecken und erhalten. Auch ein kleiner Teil des 68.216 Quadratmeter großen Standorts in Legau ist sozusagen als Versuchslabor vorgesehen. Hier wird stetig geforscht, getüftelt und viel probiert, um neue Produkte auf den Markt zu bringen. Wie der Porridge, der pünktlich zum Hype um Haferflocken auf den Markt kam. Nicht ganz zufällig, wie Epple erklärt: „Die Produktentwicklung nimmt bei uns einen hohen Stellenwert ein. Wir wollen Trends sowohl frühzeitig erkennen als auch setzen.“

Somit will die Firma ein absoluter Allrounder sein: Stetig im Wandel und doch fußend auf beständigen Werten. „Das, was wir tun, muss man sich als Unternehmen auch leisten können. Ökologisch, sozial und transparent zu sein funktioniert nur durch gutes Wirtschaften“, sagt Epple stolz. Bleibt nur noch eine Frage offen – woher kommt der Firmenname? Die Antwort ist genauso breit gefächert wie die Firma selbst: Zum einen von der süddeutschen Bezeichnung für den Feldsalat, der sich aller Widerstände zum Trotz durch die Schneedecke schiebt. Und zum anderen von dem Märchen, in dem die schwangere Frau solch unbändige Lust auf den gesunden Salat verspürt. So wie Gründerin Jennifer Vermeulen.

Joseph Wilhelm (rechts) übergab Anfang des Jahres die Verantwortung: Das Bild zeigt (von links) Rosalie Dorn, Seraphine Wilhelm, Leonhard Wilhelm und Margit Epple. Foto: Rapunzel Naturkost, Laura Reinisch