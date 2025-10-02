Die Wirtschaft verliert die Geduld

Am Tegeler See im Norden der Hauptstadt steht die Villa der alten Berliner Industriellenfamilie Borsig. Reich wurde die Dynastie mit dem Bau von Lokomotiven in der Zeit, als die deutsche Wirtschaft sprichwörtlich unter Dampf lief. Kein schlechter Ort also für die Regierungsmannschaft von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), um über einen Plan gegen das Lahmen der Ökonomie zu beraten. „Wir sehen im Augenblick natürlich die Probleme, vor denen die deutsche Wirtschaft steht. Aber wir haben den Anspruch, dass wir wieder an die Spitze kommen“, sagte Merz zum Abschluss der Kabinettsklausur im Garten des Anwesens.

Heute dient die Villa dem Auswärtigen Amt als Gästehaus. Der Kanzler und sein Vize Lars Klingbeil, der Finanzminister und starke Mann der SPD, unterstrichen die gute und kollegiale Zusammenarbeit unter den Ministern. Seit Wochen beschwören beide Politiker einen Herbst der Reformen. Die Industrie hat schon 100.000 gut bezahlte Stellen verloren, keine Woche vergeht ohne Kürzungsmeldungen aus den Betrieben.

Die Unternehmen werden unruhig

Die Wirtschaft wird langsam ungeduldig, ob den Ankündigungen auch Taten folgen. Die bayerischen Industrie- und Handelskammern kritisieren in einem Brandbrief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie die Bundestagsabgeordneten der Regierungskoalition fehlende Reformschritte, gebrochene Versprechen und zunehmende Belastungen für Unternehmen. „Die Erwartungen an die Bundesregierung waren groß – doch stattdessen erleben wir einen gefährlichen Stillstand“, betont Reinhold Braun, Präsident der IHK Schwaben. Massiv erschüttert hätte das Vertrauen in die Regierung die Zweckentfremdung der Mittel aus dem Sondervermögen für die Infrastruktur. Zudem fehlten Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen für die hohen Energiepreise.

Eine eindringliche Mahnung zu mehr Tempo kommt auch vom Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, Steffen Kampeter. Er sagte unserer Redaktion: „Ich glaube fest daran: Die Regierung Merz kann diesen Kraftakt schaffen. Unsere Erwartung: weniger Streit, mehr Tempo“. Kampeter forderte konkrete Maßnahmen, um die Unternehmen zu entlasten. „Denn nur eine starke Wirtschaft kann den sozialen Ausgleich tragen“, so der BDA-Hauptgeschäftsführer.

Kampeter ist ein erfahrener Lobbyist, der früher Wolfgang Schäuble als Staatssekretär im Finanzministerium diente. Er weiß, dass nur steter Tropfen den Stein höhlt, wenn wirklich tiefgreifende Reformen an den Großsystemen Rente, Gesundheit, Pflege und Bürgergeld beschlossen werden sollen. Vor allem für die Funktionäre der SPD ist das Sägen am Sozialstaat unangenehm, bedroht es doch das eigene Selbstbild als Partei der Schwachen.

Doch derzeit wachsen die Kosten der sozialen Sicherung viel schneller als die Einnahmen, Beitragserhöhungen drohen, die den Beschäftigten am Netto nagen und gleichzeitig den Wirtschaftsstandort noch unattraktiver machen. In den vergangenen Tagen sorgte die Diskussion um die Abschaffung des Pflegegrades 1 für Schlagzeilen, um die Ausgaben zu dämpfen. Die Vorschläge sind noch unausgegoren und fungieren als Testballon, um zu sehen, wo die Grenzen von CDU, CSU und SPD liegen.

Mehr Rentner auf Stütze angewiesen

Wie kompliziert die Sozialreformen werden, zeigen neue Zahlen, die das Bündnis Sahra Wagenknecht vom Statistischen Bundesamt hat ermitteln lassen. Demnach sind mittlerweile 750.000 Rentnerinnen und Rentner auf Sozialhilfe im Alter angewiesen, weil ihre Rente nicht zum Leben reicht. Das sind 20.000 mehr als vor einem Jahr und 20 Prozent mehr als vor drei Jahren. Zum Vergleich: In Deutschland gibt es rund 21 Millionen Rentner. „Es ist ein Skandal, dass immer mehr Rentner auf Sozialhilfe angewiesen sind. Altersarmut ist schon heute ein Megaproblem in unserem Land, und wird es in Zukunft noch mehr für die heute noch junge Generation“, sagte BSW-Chefin Sahra Wagenknecht unserer Redaktion.

Sie forderte eine pauschale Rentenerhöhung von 200 Euro monatlich für alle Rentner. Um das bezahlen zu können, soll der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt zur Rentenkasse um 30 Milliarden Euro angehoben werden. Gegenfinanzieren will Wagenknecht über „Einsparungen bei den in den letzten Jahren gewaltig aufgeblähten Rüstungsausgaben“.