Das Augsburger Premium-Aerotec-Werk wird nicht verkauft.

Plus Die 2800 Beschäftigten des Standortes von Premium Aerotec mussten ein Jahr lang zittern. Nun steht fest, dass sich der Mutter-Konzern Airbus mit seinen Plänen nicht durchsetzen konnte.

Der eigentliche Durchbruch für die rund 2800 Beschäftigten des Augsburger Luftfahrtwerkes der Airbus-Tochter Premium Aerotec gelang nach einem 18-stündigen Verhandlungsmarathon am 1. Februar: Seitdem steht fest, dass sich der Konzern mit seinen Plänen, das bayerische Werk aufzuspalten und dann den größten Teil mit etwa 2200 Beschäftigten an einen Investor zu verkaufen, nicht durchsetzen konnte. Der Widerstand der Belegschaft war zu groß, wie lange Warnstreiks mit einer sehr hohen Beteiligung zeigten. Hätte die Unternehmensführung nicht eingelenkt, wäre nach einer Urabstimmung unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein langer Arbeitskampf unvermeidbar gewesen. Dabei konnten Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall auch durchsetzen, dass betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2030 ausgeschlossen sind.