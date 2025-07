Ein platter Vorschlag ist nicht unbedingt falsch

Der Vorschlag von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist erstmal wahnsinnig platt. Stark verkürzt lautete er etwa so: Das Rentensystem ist überlastet? Dann arbeitet halt mehr! Selbst in der eigenen Partei hat sich Reiche damit unbeliebt gemacht. Aber: Nur weil ein Vorschlag platt ist, muss er ja nicht falsch sein. Im Gegenteil. Warum? Dazu später mehr.

Was nämlich definitiv falsch ist: Reiches Zahlen. Die Deutschen verbringen ein Drittel ihres Erwachsenenalters in Rente, behauptete die Wirtschaftsministerin. Wir rechnen nach: Der durchschnittliche Deutsche geht mit 64 Jahren in Rente (Tendenz steigend). Die Lebenserwartung liegt bei etwa 81 Jahren (Tendenz auch steigend, aber nicht so schnell). Macht 17 Rentenjahre, also nur etwas mehr als ein Viertel des Erwachsenenalters.

Solidarität setzt voraus, dass jeder einen angemessenen Beitrag leistet

Und damit wäre man auch schon beim wichtigsten Punkt in der Rentendebatte. Undifferenzierte Parolen aus dem konservativen Lager („Wir müssen mehr und länger arbeiten“) genauso wie die schäumende Replik von links („Klassenkampf von oben“, „Fehlbesetzung“) helfen niemandem. Ja, Reiches Vorschlag ist unfair. Vor allem gegenüber Menschen, die am Fließband stehen, Pakete austragen oder Kranke pflegen. Man darf mehr Arbeit verlangen. Aber dann doch bitte von Anwälten, von Journalisten, von Beamtinnen und Beamten.

Die Rentenversicherung ist eine Solidargemeinschaft. Und Solidarität setzt voraus, dass jeder einen angemessenen Beitrag leistet. Dafür gibt es viele Stellschrauben. Es ist richtig, dass Bärbel Bas fordert, auch Selbstständige und Beamte sollten in die Rentenversicherung einzahlen. Grüne und Linke haben Recht, dass es in Deutschland tausende Frauen gibt, die nur in Teilzeit arbeiten, obwohl sie gerne aufstocken würden. Dafür müsste die Regierung bei Steuermodellen ansetzen und die Kinderbetreuung ausbauen.

Man sollte aber auch nicht ausschließen, dass wir in bestimmten Berufen zukünftig mehr arbeiten müssen. Nur mit Freiwilligkeit und Anreizen wird das nicht funktionieren. Das zeigen Studien. In Frankreich beispielsweise soll künftig differenziert werden: Wer körperliche Arbeit leistet oder Nachtschichten schiebt, kann früher in Rente gehen. Die anderen eben nicht.

Das ist fair. Und zeigt: Längere Arbeitszeiten können eine Stellschraube von vielen sein, um auch künftigen Generationen eine stabile Rente zu ermöglichen. Aber dafür sollte man differenziert argumentieren. Und mit richtigen Zahlen.