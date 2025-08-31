Icon Menü
Reichtum durch Öl in Guyana: Warum die Bevölkerung von den Gewinnen kaum profitiert

Guyana

Die Menschen in Guyana sitzen auf riesigen Ölquellen – und haben nichts davon

Erdölfunde haben dem südamerikanischen Land Guyana ein massives Wirtschaftswachstum beschert. Allein 2024 gigantische 43,6 Prozent. Doch die Bevölkerung merkt davon wenig. Was läuft schief?
Von Fabian Federl
    Die Mehrheit der Bevölkerung in Guyana lebt in bescheidenen Verhältnissen. Offiziell hat das Land ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als Deutschland.
    Die Mehrheit der Bevölkerung in Guyana lebt in bescheidenen Verhältnissen. Offiziell hat das Land ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als Deutschland. Foto: Luca Zanetti

    Walterine McLeod seufzt. Die Direktorin steht vor einer Klasse Erst- bis Viertklässlern. Draußen warten Eltern, um die Schulgebühren zu zahlen. McLeods Schule ist keine für die Elite, sondern für Angestellte, Kleinunternehmer, für die Mittelschicht. Trotzdem ist der monatliche Zahltag ein schwieriger Moment. „Ich bin 61“, sagt McLeod. „Und habe Guyana noch nie in einem solchen Zustand erlebt.“

