ADAC erwartet ein besonders staureiches Wochenende

Staugefahr: Mit dem Ende der Ferien in einigen Bundesländern rollt die nächste große Reisewelle heran. Unter anderem beginnt in Hessen und in Rheinland-Pfalz ab nächster Woche wieder die Schule. Für das kommende Wochenende erwartet der ADAC viele Heimreisende - in Richtung Süden sollte sich der Verkehr jedoch reduzieren.

Besonders viel Verkehr erwartet der Verkehrsclub etwa auf den Fernstraßen von und in Richtung Nord- und Ostsee. Unter den staureichsten Autobahnen sind den Angaben zufolge die A1 Lübeck - Dortmund, die A3 Passau - Frankfurt und die A7 Hannover - Füssen/Reutte. Der ADAC listete auch Autobahnen in den Großräumen München, Berlin und Hamburg.

Ebenfalls viel Geduld wird in den Alpenländern gebraucht: Wie gewohnt ist das der Fall auf der Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner, Pyhrn-, Karawanken- sowie Gotthard-Route. Auch Fernstraßen nach und von Skandinavien, Polen, Italien und den Niederlanden sind betroffen.

Zudem sollte der Arlberg in Österreich großräumig umfahren werden. Der Arlbergtunnel ist wegen Bauarbeiten gesperrt und der Arlberg-Pass nach einem Erdrutsch für unbestimmte Zeit nun ebenfalls. Reisenden wird geraten, unter der Woche zu fahren.