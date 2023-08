Rente: So bekommen Sie 100 Euro Zuschlag pro Monat

Wer gerne arbeitet, der kann bei der Rente durchschnittlich 100 Euro Zuschlag pro Monat bekommen. Wie das funktioniert, lesen Sie im Artikel.

Nach einem langen Berufsleben freuen sich die meisten Menschen auf die Rente. Doch es gibt auch Personen, die so gerne arbeiten, dass sie gar nicht in den Ruhestand möchten. Und das zahlt sich für sie aus, denn wer den Renteneintritt hinauszögert, bekommt einen Zuschlag. Wie viel das genau ist, erfahren Sie im Artikel.

Kann ich freiwillig später in Rente gehen?

Wann Versicherte in Rente gehen können, hängt vom Geburtsjahr und den Beitragsjahren ab. Bei manchen ist das schon mit 63 Jahren der Fall, andere können erst nach 45 Versicherungsjahren in den Ruhestand gehen. Dabei handelt es sich um den frühestmöglichen Zeitpunkt. Allerdings sind Versicherte nicht verpflichtet, dann schon in Rente zu gehen, denn sie können auch noch länger arbeiten, wenn sie möchten.

Wie wirkt sich ein späterer Rentenbeginn auf die Rente aus?

Jeder Monat, den Versicherte länger arbeiten und Rentenversicherungsbeiträge leisten, lässt die spätere Rente steigen. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung erhöht sich dadurch der spätere Rentenanspruch um 0,5 Prozent pro Monat. Pro Jahr ergibt das eine Erhöhung der Rente um sechs Prozent. Außerdem steigt die Rente durch die weiteren Beiträge zur Rentenversicherung.

Wie viel Rente bekomme ich mehr, wenn ich ein Jahr länger arbeite?

Je nachdem wie viel Beitragsjahre Versicherte gesammelt haben und wie viel sie in ihrem Arbeitsleben verdient haben, fällt die Rente unterschiedlich aus.

Beispiel:

Wenn ein Versicherter 40 Jahre lang gearbeitet hat und dabei immer durchschnittlich verdient hat, beträgt seine Rente in den alten Bundesländern laut Deutscher Rentenversicherung bei etwa 1145 Euro brutto. Arbeitet er jedoch ein Jahr länger als er eigentlich müsste, zahlt er weiterhin Rentenversicherungsbeiträge, sodass seine Rente um etwa 29 Euro steigen würde. Außerdem bekommt er für den verzögerten Rentenbeginn sechs Prozent Zuschlag. Alles in allem erhöht sich die Rente des Versicherten dadurch auf rund 1245 Euro. Wer also Durchschnittsverdiener ist und ein Jahr länger arbeitet, bekommt dadurch 100 Euro mehr Rente pro Monat.

Bekommt man die Rente automatisch?

Es gibt viele Mythen und Irrtümer über die Rente. Eine davon ist, dass die Rente automatisch auf das Konto überwiesen wird, wenn man die Regelaltersgrenze für die Rente erreicht hat. Das ist falsch. Die Rente muss immer beantragt werden. Dazu wird die Rentenversicherungsnummer benötigt.

Die jeweilige Rentenversicherung schickt Versicherten, die die Wartezeit von fünf Jahren erfüllen, kurz vor der Regelaltersgrenze stehen und noch keinen Rentenantrag gestellt haben, ein Hinweisschreiben. So werden sie informiert, dass sie einen Anspruch auf die Regelaltersrente haben.

Wer sich dafür entscheidet, den Rentenbeginn aufzuschieben, wird in diesem Schreiben auch über die Auswirkungen informiert.

