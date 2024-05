1300 Euro Rente: Muss ich Steuern zahlen?

Rentnerinnen und Rentner müssen zwar grundsätzlich Steuern auf ihre Rente zahlen, aber nicht in jedem Fall. Aber wie sieht es bei einer Rente von 1300 Euro Rente aus?

Steuern begleiten Menschen fast ein Leben lang. Und selbst, wenn man schon nicht mehr arbeitet, hält der Fiskus weiterhin die Hand auf, denn auf die Rente müssen Steuern und Abgaben gezahlt werden. Wie viel hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel von der Höhe der Rente oder aber auch vom Jahr, in dem Versicherte den Ruhestand antreten. Aber muss man eigentlich Steuern zahlen, wenn man 1300 Euro Rente hat? Wir erklären es Ihnen im Artikel.

Wie viel Steuern muss man auf die Rente zahlen?

Grundsätzlich muss die Rente immer versteuert werden. Einige Menschen bleiben allerdings verschont, denn ob man wirklich Steuern zahlen muss, hängt von der Rentenhöhe und dem Jahr ab, in dem Versicherte in Rente gehen. Außerdem spielt auch der sogenannte Grundfreibetrag eine wichtige Rolle. Für jede und jeden Versicherten ist das also individuell.

Das Jahr des Renteneintritts ist deshalb entscheidend, weil der Steuersatz der Rente variiert. Der Prozentsatz der Rente, die versteuert werden muss, seit 2005 steigt kontinuierlich. Bis dahin mussten 50 Prozent der Bruttorente versteuert werden. Seitdem steigt der Prozentsatz für Neurentner jährlich. Bis 2020 waren es zwei Prozentpunkte, seitdem ist es jedes Jahr nur noch ein Prozent. Aktuell soll der Prozess bis 2040 dauern, dann müssen 100 Prozent der Rente versteuert werden. Im Gegenzug werden die Beiträge zur Rentenversicherung aber immer weniger besteuert, bis 2040 gar keine Steuern mehr darauf anfallen.

Tabelle: Anteil der Rente, der versteuert werden muss

Jahr des Renteneintritts Anteil der Rente , die besteuert wird in Prozent Rentenfreibetrag in Prozent Bis 2005 50 50 2006 52 48 2007 54 46 2008 56 44 2009 58 42 2010 60 40 2011 62 38 2012 64 36 2013 66 34 2014 68 32 2015 70 30 2016 72 28 2017 74 26 2018 76 24 2019 78 22 2020 80 20 2021 81 19 2022 82 18 2023 83 17 2024 84 16 2025 85 15 2026 86 14 2027 87 13 2028 88 12 2029 89 11 2030 90 10 2031 91 9 2032 92 8 2033 93 7 2034 94 6 2035 95 5 2036 96 4 2037 97 3 2038 98 2 2039 99 1 ab 2040 100 0





Wer also 2023 in Rente geht, muss 83 Prozent der Rente versteuern. Der Rentenfreibetrag liegt bei 17 Prozent.

Wie bereits erwähnt, ist weiterhin der sogenannte Grundfreibetrag bei der Rente entscheidend. Wie viel Rente man haben darf, ohne Steuern zahlen zu müssen, lässt sich daran messen. Der Grundfreibetrag erhöht sich jedes Jahr und beträgt 2023 10.908 Euro. Jeder Cent, der darüber liegt, muss versteuert werden. Heißt im Umkehrschluss: Bis zu dieser magischen Grenze fallen also keine Steuern kann.

1300 Euro Rente: Muss ich Steuern zahlen?

Hat ein Versicherter eine Rente von 1300 Euro, kann also ausgerechnet werden, ob er darauf Steuern zahlen muss. Dafür ziehen wir ein Beispiel heran.

Beispiel:

Karl ist alleinstehend und geht im Oktober 2023 in den Ruhestand. Er bekommt eine Rente von 1300 Euro. Muss er darauf Steuern zahlen und wenn ja, wie viel?





Da Karl 2023 in Rente geht, beträgt der Prozentsatz der zu versteuernden Rente 83 Prozent:

83 Prozent x 1300 Euro = 1079 Euro

Karl muss also 1079 Euro versteuern.





Der Grundfreibetrag liegt 2023 bei 10.908 Euro. Kommt Karl mit seinem jährlichen zu versteuernden Rentenanteil über diesen Betrag, muss er Steuern zahlen. Aber nur auf den Betrag, der über der Grenze liegt.

1079 Euro x 12 Monate = 12.948 Euro

12.948 Euro - 10.908 Euro (Grundfreibetrag) = 2040 Euro

Karl muss also Steuern zahlen, aber nur auf den Betrag von 2040 Euro.





Wie viel Steuer er darauf genau zahlen muss, lässt sich nicht so einfach beantworten. Sicher ist, dass Karl mit dem sogenannten Grenzsteuersatz besteuert wird. Das Problem: Der Anstieg verläuft nicht gleichmäßig. Bei der Tarifzone 2, also zwischen 10.909 Euro und 15.999 Euro, beträgt der Steuersatz laut Finanztip zwischen 14 und 24 Prozent.

Um die exakte Einkommenssteuer zu ermitteln, kann das zu versteuernde Einkommen, also die Rente, in den Einkommensteuerrechner des Bundesministeriums für Finanzen eingetragen werden. Demnach muss Karl jährlich 872 Euro Steuern zahlen, also rund 73 Euro pro Monat. Dadurch bleibt ihm eine Rente von 1227 Euro pro Monat.

Übrigens: Es gibt Versicherte, die schaffen sogar eine Rente von 2000 Euro oder 3000 Euro. Wir haben ausgerechnet, wie viel Netto-Rente Ihnen bei einer Rente von 2000 Euro bleibt.

Was viele nicht wissen: Auch Rentner müssen eine Steuererklärung abgeben. Mit ein paar Tipps können Sie allerdings Geld dabei sparen.