Wann die Rente aufs Konto kommt, ist festgelegt. Die Uhrzeit lässt sich allerdings nicht genau bestimmen. Dabei fällt bei der Rente immer wieder der Begriff "nachschüssige Rente". Aber was bedeutet das eigentlich? Alle Informationen dazu, finden Sie im Artikel.

Nachschüssige Rente: Was ist das?

Eine Rente ist nachschüssig, wenn sie zum Ende einer Periode gezahlt wird, wie die Wirtschaftsuniversität Wien erklärt. Im Gegensatz dazu, steht die vorschüssige Rente, die, wie das Wort schon sagt, als Vorschuss bezahlt wird, also am Anfang einer Periode.

Die Renten in Deutschland werden aktuell nachschüssig überwiesen. Zum Beispiel kommt die Rente für den Dezember am 29. des Monats - also am Ende des Monats für den die Rente bestimmt ist. Das war allerdings noch nicht immer so, denn Renten, die vor April 2004 begonnen haben, werden vorschüssig bezahlt, wie die Deutsche Rentenversicherung mitteilt. Bei diesen Rentnerinnen und Rentnern wird das Geld für Dezember dann schon Ende November überwiesen.

Laut Deutscher Rentenversicherung hat sich 2019 das Verhältnis von vorschüssiger zu nachschüssiger Rentenzahlung zum ersten Mal zugunsten der nachschüssigen Zahlung gedreht. So waren es 2018 noch 13,2 Millionen Renten, die vorschüssig überwiesen wurden. 12,3 Millionen Renten waren nachschüssig. Zum 1. Juli 2019 wurden dann nur noch 12,4 Millionen Renten im Voraus gezahlt und bereits 13,2 Millionen im Nachhinein.

Gut zu wissen: Die Auszahlungstermine der Rente für 2024 stehen bereits fest. Versicherte können das Konto auf das die Rente überwiesen werden soll, jederzeit ändern. Sollte die Rente einmal nicht rechtzeitig auf dem Konto sein, rät der Renten-Service der Deutschen Post AG dies umgehend zu melden.

Übrigens: 2023 wurden die Renten deutlich erhöht. Der Rententabelle können Versicherte entnehmen, wie sich das auf Ihr Konto auswirkt. Und auch jetzt steht schon fest: 2024 soll es auch wieder Rentenerhöhungen geben.