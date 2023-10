Rente: Konto ändern - so gehen Sie vor

Bei der Beantragung der Rente muss eine Kontonummer angegeben werden. Aber was ist, wenn sich diese ändert?

Manchen Mythen rund um die Rente sollte man nicht glauben. So besteht etwa der Irrglaube, dass die Rente - hat man einmal das Renteneintrittsalter erreicht - automatisch aufs Konto kommt. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn die Rente muss beantragt werden. Dafür brauchen Versicherte verschiedene Formulare und die Rentenversicherungsnummer. Dabei wird auch die Kontonummer abgefragt, auf die das Geld im Alter überwiesen werden soll. Aber was ist, wenn man das Konto ändern möchte? Das ist möglich. Was Sie dafür tun müssen, erfahren Sie im Artikel.

Konto bei der Rente ändern: Wie geht das?

Wie die Deutsche Rentenversicherung mitteilt, wird die Rentenzahlung durch die Deutsche Post AG überwiesen. Alles rund um das Thema Auszahlung muss also dort geklärt werden. Wer sein Konto, auf das die Rente eingezahlt werden soll, ändern möchte, muss folgendermaßen vorgehen:

Konto in Deutschland

Handelt es sich um ein Konto in Deutschland, müssen Versicherte der Deutsche Post AG die neue IBAN, den Banknamen und den Kontoinhaber schriftlich mitteilen. Außerdem muss die individuelle Postrentennummer angegeben werden, wie die Deutsche Post AG mitteilt. Diese steht zum Beispiel auf der letzten Rentenanpassungsmitteilung.

Diese Informationen müssen anschließend an folgende Adresse geschickt werden:

Deutsche Post AG

Niederlassung Renten Service

13497 Berlin

Als Alternative können Versicherte auch die Änderungsmitteilung nutzen, um den Vorgang online abzuschließen.

Konto im Ausland

Handelt es sich um ein Konto im Ausland, benötigt der Renten Service eine ausgefüllte und von der Bank des Versicherten bestätigte und unterzeichnete Zahlungserklärung/Zahlungsermächtigung. Das passende Formular kann zum Download heruntergeladen werden und muss schließlich an folgende Adresse geschickt werden:

Deutsche Post AG

Niederlassung Renten Service

13496 Berlin

Übrigens: Versicherte sollten sich schon früh darum kümmern, dass das Geld im Alter reicht. Wenn die Rente zu wenig ist, können verschiedene Hilfen beantragt werden. Dazu zählt etwa die Grundsicherung. Unter Umständen bekommen Betroffene auch Grundrente.

Ansonsten gibt es diverse Zuschüsse und auch der Rentenausweis kann finanzielle Entlastung bringen. Außerdem gibt es dieses Jahr für Millionen von Rentnern deutliche Veränderungen bei der Rente. Der Rententabelle kann entnommen werden, wie viel mehr Geld es gibt. 2024 soll die Rentenerhöhung so hoch ausfallen, wie seit vielen Jahren nicht mehr.