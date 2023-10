Rente mit 85 klingt erschreckend, könnte aber in Zukunft auf Versicherte zukommen. Wann das Realität werden könnte, lesen Sie hier.

Das Renteneintrittsalter ist ein sehr sensibles Thema. Derzeit liegt es in Deutschland bei maximal 67 Jahren für alle, die 1964 oder später geboren wurden. Allerdings wird immer wieder darüber diskutiert, ob es vielleicht bald schon die Rente mit 70 Jahren gibt. Das ist zwar derzeit nicht in Sicht, allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Renteneintrittsalter in Zukunft weiter angehoben wird, wenn die Lebenserwartung stetig steigt. Kann es dann auch sein, dass Versicherte irgendwann mit 85 Jahren in Rente gehen? Das Wissenschaftsmagazin "Leschs Kosmos" im ZDF ist dieser Frage nachgegangen.

Rente mit 85: Kann das Realität werden?

Rente mit 85: Klingt im ersten Moment erschreckend, wenn man aber die Entwicklung der Lebenserwartung betrachtet, dann ist das irgendwann vorstellbar. Harald Lesch und Liyang Zhao sind in der Sendung "Leschs Kosmos" der Alterung von uns Menschen und den daraus entstehenden Folgen auf den Grund gegangen.

Schon jetzt versucht die Wissenschaft, Menschen zu Supercentenarians zu machen. Dabei handelt es sich um Personen, die über 110 Jahre alt werden, erklärt Redakteurin Liyang Zhao. Dabei möchte die Forschung, dass die Menschen nicht nur älter werden, sondern das auch bei bester Gesundheit.

Um das zu erreichen, gibt es Liyang Zhao zufolge mehrere Ansätze. Einer davon ist die "Pille gegen das Altern". Dabei handelt es sich zum einen um das Medikament Rapamycin, das eigentlich die Immunabwehr nach einer Organtransplantation unterdrücken soll. Zum anderen gibt es das Mittel Metformin, das gegen Diabetes hilft. Beide Medikamente hemmen das Zellwachstum und erleichtern den Abbau schädlicher Stoffe. So wird der Zelltod verzögert und damit das Leben verlängert. Diese Wirkung ließ sich bereits an Tieren zeigen.

Außerdem habe sich gezeigt, dass Blut gegen das Altern helfen kann. Genauer gesagt das Blutplasma junger Lebewesen. Experimente hätten gezeigt, dass wenn man das Blutplasma von jungen Mäusen alten Mäusen überträgt, diese plötzlich wieder fit werden - und zwar körperlich als auch geistig. Welche Stoffe im Plasma dafür genau entscheidend sind, ist aber noch unklar.

Ein weiterer Ansatz ist die Reparatur des Epigenoms. Dabei soll eine Kombination aus vier Stoffen die Zellen des menschlichen Körpers verjüngen. Bei alten Menschen unterscheidet sich die Struktur der Erbsubstanz von der junger Menschen. Diese Stoffe stellen die ursprüngliche Struktur wieder her. Die Folge: Der Alterungsprozess wird gestoppt, vielleicht sogar umgekehrt, wie Liyang Zhao erklärt.

Lebenserwartung bis zu 120 Jahre - Rente mit 85 dann kein Problem?

Alternsforscher Peter Tessarz von der Radboud University in Nijmegen erklärte in der Sendung, dass das Ziel der Altersforschung sei, dass man sich mit 80 deutlich jünger fühlt, als man eigentlich ist. Die Forschung streite sich derzeit über die maximale Lebensspanne, ob es überhaupt ein Enddatum gibt und wo dieses sei. Der Weltrekord einer Frau liege bereits bei 122 Jahren. In den nächsten Jahrzehnten werde es eine deutliche Zunahme an Menschen geben, die jenseits der 100 gesund alt werden, prophezeit Tessarz.

Fazit: "Die Tatsache, dass wir immer älter werden, könnte sich demografisch mehr als Segen denn als Fluch erweisen", resümiert Lesch und sagt weiter: "Wer länger gesund bleibt, kann auch länger arbeiten und gesund seine Rente genießen." Wer also dann mit 85 in Rente gehe, hätte noch 35 Jahre Zeit, die Rente auszukosten.

Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass wir Menschen irgendwann mit 85 Jahren in Rente gehen, denn wenn die Medizin sich so fortentwickelt und die Lebenserwartung weiter steigt, könnte es sein, dass Menschen ohne Mühe 120 Jahre alt werden. Bis dahin wird es allerdings noch dauern.

Übrigens: Wir haben ausgerechnet, wann die Jahrgänge 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 und 1970 genau in Rente gehen können.