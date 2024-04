Rente und Lebenszufriedenheit: Wie wirkt sich längere Arbeit aus?

Oftmals sehnen sich Erwerbstätige nach einem frühen Ruhestand. Eine neue Studie hingegen zeigt, dass Arbeit in der Rente die Lebenszufriedenheit deutlich steigern kann.

Viele Erwerbstätige können es kaum abwarten, bis sie endlich den Ruhestand antreten können. Andere wiederum arbeiten auch in der Rente weiter, manche sogar Vollzeit. Die Gründe dafür können vielfältig sein: Entweder sie gehen in ihrem Beruf so auf, dass sie nicht darauf verzichten wollen oder etwa sie bekommen so wenig Rente, dass sie weiterarbeiten müssen, da das Geld im Alter nicht reicht. Dabei hat das Arbeiten in der Rente deutliche Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit.

Rente: Wie wirkt sich die Arbeit in der Rente auf die Lebenszufriedenheit aus?

Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat eine Studie zur Lebenszufriedenheit der Deutschen herausgebracht - mit einem erfreulichen Ergebnis: Die Befragten sind mit den Jahren zufriedener geworden. Zwischen den Jahren 2005 und 2021 stieg die durchschnittliche Lebenszufriedenheit von 6,8 auf 7,4 von insgesamt zehn Skalenpunkten.

Dafür hat das Sozioökonomische Panel in diesem Zeitraum zwischen knapp 14.000 und gut 30.000 Personen eine Frage gestellt: "Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben?". Die Personen sollten sich auf einer zehnstufigen Antwortskala einordnen (0 = ganz und gar unzufrieden, 10 = ganz und gar zufrieden).

Auffällig ist, dass Personen, die im Alter noch erwerbstätig sind, besonders zufrieden sind. So erreichten 2021 die sogenannten "Silver Worker", also die arbeitenden 66-70-Jährigen, einen Mittelwert von 7,6 Punkten.

Rente: Warum sind Menschen zufriedener, wenn sie in der Rente noch arbeiten?

Die Studie fand heraus, dass für viele Befragten vor allem die sozialen Kontakte der entscheidende Faktor sei, weiterzuarbeiten. So können sich Menschen weiterhin austauschen. Wenn Erwerbstätige hingegen in Rente gehen, dann fällt dieses soziale Netz oftmals weg. Ebenso wie ein strukturierter Tagesablauf und aufgebaute Routinen. Im Ruhestand müsste ein neuer Alltag erst geschaffen werden. Überraschend ist, dass finanzielle Gründe keine entscheidende Rolle für das Weiterarbeiten gespielt haben.

Den Gegenpol zu den "Silver Workern" bildet die Gruppe der erwerbslosen 61-65-Jährigen. Ihre Zufriedenheit ist am niedrigsten und stieg in den vergangenen zehn Jahren auch nur gering an. Obwohl die Rente mit 63 sehr beliebt ist, zeigt die Studie, dass Arbeiten in der Rente für manche Menschen die bessere Entscheidung im Vergleich zum Ruhestand sein kann. "Unsere Zahlen zeigen, dass der frühe Erwerbsausstieg keine Garantie für eine hohe Lebenszufriedenheit ist", sagt Verhaltensökonomin Jennifer Potthoff.

Übrigens: Derzeit liegt das Renteneintrittsalter bei maximal 67 Jahren für Versicherte, die 1964 oder später geboren wurden. Immer wieder fordern Politiker, dass das Renteneintrittsalter nicht mehr starr, sondern flexibler gestaltet werden kann. Dafür gibt es bereits die sogenannte Flexi-Rente. Das ermöglicht Erwerbstätigen auch mit 68 Jahren, 70 Jahren oder 72 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Die Wissenschaft hält künftig sogar einen Renteneinstieg mit 85 Jahren für möglich.