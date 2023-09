Rentenerhöhung Prognose: 2024 sollen die Renten so stark steigen, wie lange nicht mehr

2024 sollen die Renten wieder steigen und zwar so stark, wie schon lange nicht mehr. Über diese Prognose dürften sich viele Rentner freuen.

Wer nicht frühzeitig vorsorgt, damit die Rente im Alter reicht, dem droht eine Rentenlücke. Viele Rentner freuen sich daher besonders darüber, wenn die Rente steigt. Schon im Juli 2023 stieg die Rente - im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent. Der Rententabelle kann entnommen werden, wie viel mehr Geld das bedeutet. Und für 2024 sehen die Prognosen sogar noch besser aus.

Rente steigt: 2024 steigen die Bezüge so stark, wie schon lange nicht mehr

Schon dieses Jahr durften sich viele Rentner über eine deutliche Rentenerhöhung freuen, auch wenn einige leer ausgingen. Auch nächstes Jahr sollen die Bezüge wieder steigen und das noch mehr als 2023.

"Ab Mitte 2024 bekommen Rentner ein Plus von mindestens 5,5 bis sechs Prozent", sagt der Sozialexperte Bernd Raffelhüschen aus Freiburg gegenüber der Bild. Und auch ein weiterer Experte sieht nächstes Jahr eine deutliche Rentenerhöhung kommen: Jens Boysen-Hogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) sieht nächstes Jahr sechs Prozent Rentenplus oder sogar mehr für möglich. "Die Rentenanpassung im kommenden Jahr könnte noch mal stärker ausfallen als dieses Jahr", sagte der Ökonom der Bild.

Aber warum gibt es eine Rentenerhöhung? Der Grund laut Experten: steigende Löhne. "Viele Lohntarife wurden in diesem Jahr schon stark erhöht und werden erst im nächsten Sommer an die Rentner weitergegeben", erklärt Raffelhüschen. "Wenn es noch weitere Erhöhungen bei den Lohntarifen in diesem Jahr gibt, könnten die Renten sogar noch weit über sechs Prozent steigen."

Der Trend soll sich die nächsten Jahre allerdings nicht fortführen, denn dem Renten-Experten Johannes Geyer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge droht ein baldiges Ende der starken Rentenerhöhungen. So könnte 2025 damit Schluss sein, sagte er der Bild. Der Grund sei, dass es dann keine Haltelinie mehr beim Rentenniveau gebe, "stattdessen greift der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenformel". Die Konsequenz: Die Renten steigen nicht mehr so stark wie die Löhne. So sei dann ein Plus von über drei beziehungsweise fünf Prozent "äußerst unwahrscheinlich".

Übrigens: Auch wenn die Rentenerhöhungen viele freuen dürfte, einige Rentner werden dadurch erstmals steuerpflichtig. Aber nicht alle Rentner müssen Steuern auf die Rente zahlen. Wie viel Rente man haben darf, ohne Steuern zu zahlen, lässt sich ermitteln. Entscheidend hier ist der Grundfreibetrag. Und was viele nicht wissen: Auch Rentner müssen eine Steuererklärung abgeben. Aber mit ein paar Tipps können auch Rentner dort sparen.