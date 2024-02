Rentenerhöhung-Tabelle 2024: So viel mehr Rente könnten Sie bekommen

Gute Nachrichten für Rentner: Die Rente steigt auch 2024. Wie viel mehr Geld Versicherte dann zur Verfügung haben, kann der Rententabelle entnommen werden.

2023 gab es eine erfreuliche Rentenerhöhung. In Westdeutschland stieg die Rente um 4,39 und in Ostdeutschland um 5,86 Prozent. In der Rententabelle können Versicherte nachsehen, wie viel mehr Rente sie seitdem bekommen. Und auch 2024 soll die Rente steigen. Die dazugehörige Tabelle finden Sie im Artikel.

Rentenerhöhung 2024: Um wie viel Prozent steigt die Rente?

Gute Nachrichten für alle Rentnerinnen und Rentner: 2024 steigen die Renten erneut. Ab Juli 2024 erwartet Versicherte nach einer offiziellen Schätzung eine Rentenerhöhung von 3,5 Prozent. Das geht aus einem Entwurf des Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung hervor. Damit wird die Erhöhung zum ersten Mal bundesweit einheitlich sein. Verbindlich ist der Prozentsatz allerdings noch nicht, denn der tatsächliche Wert der Erhöhung wird erst im Frühjahr 2024 festgelegt.

Wie stark die Renten steigen, hängt von der Lohnentwicklung in Deutschland ab. Wenn das Einkommen der Arbeitnehmer steigt, dann steigen auch die Renten. Das hängt mit dem sogenannten Umlageverfahren zusammen, auf dem die Rente basiert. Das bedeutet, dass die aktuellen Beiträge auf die derzeitigen Renten umgelegt werden. So zahlen also sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit ihren Beiträgen die Altersversorgung der aktuellen Rentner.

Übrigens: Die Beiträge zur Rentenversicherung bleiben 2024 stabil.

Rentenerhöhung Tabelle: So viel mehr Geld könnten Sie 2024 bekommen

Rente Mögliche Rente ab Juli 2024 Erhöhung 700 Euro 724,50 Euro +24,50 Euro 800 Euro 828 Euro +28 Euro 900 Euro 931,50 Euro +31,50 Euro 1000 Euro 1.035 Euro +35 Euro 1100 Euro 1.138,50 Euro +38,50 Euro 1200 Euro 1.242 Euro +42 Euro 1300 Euro 1.345,50 Euro +45,50 Euro 1400 Euro 1.449 Euro +49 Euro 1500 Euro 1.552,50 Euro +52,50 Euro 1600 Euro 1.656 Euro +56 Euro 1700 Euro 1.759,50 Euro +59,50 Euro 1800 Euro 1.863 Euro +63 Euro 1900 Euro 1.966,50 Euro +66,50 Euro 2000 Euro 2.070 Euro +70 Euro





Übrigens: Bei der Rente ändert sich 2024 einiges. Für rund drei Millionen Rentner gibt es außerdem mehr Geld. Außerdem können Rentner noch einen Zuschuss von bis zu 5000 Euro beantragen.