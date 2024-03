Rentenpaket II: Ab 2028 bekommen Sie weniger Gehalt

Die Rente soll reformiert werden. Dafür hat die Ampel-Regierung das Rentenpaket II auf den Weg gebracht. Ab 2028 haben Arbeitnehmer dann allerdings weniger Geld in der Tasche.

Bei der Rente tut sich etwas. Erst kürzlich stellte die Ampel-Regierung das Rentenpaket II vor, das das deutsche Rentensystem reformieren soll. Elementarer Bestandteil ist das Generationenkapital. Um die Finanzierung der Rente künftig zu unterstützen, will die Regierung Aktien kaufen. So sollen die Beiträge zur Rentenversicherung und das Rentenniveau langfristig stabilisiert werden. Trotz alledem müssen sich Versicherte darauf gefasst machen, dass sie ab 2028 weniger Geld bekommen. Der Grund: Die Beiträge werden steigen. Wie sich das genau auf den Geldbeutel auswirkt, haben wir für Sie zusammengefasst.

Rentenpaket II: Beiträge zur Rentenversicherung steigen ab 2028

Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums bleibt der Beitragssatz zur Rentenversicherung bis 2027 stabil und zwar bei 18,6 Prozent. Allerdings nicht mehr lange, denn ab 2028 sollen die Beiträge auf 20 Prozent steigen.

Bis 2030 soll der Beitragssatz deutlich unter der bis dahin geltenden gesetzlichen Obergrenze von 22 Prozent bleiben. Ab Ende der 2030er Jahre greift dann das Generationenkapital und hilft durch die Ausschüttung der Renditen, dass der Beitragsanstieg um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte gedämpft wird.

Bis 2035 erhöht sich der Beitragssatz dann auf 22,3 Prozent und soll danach bis 2045 konstant bleiben.

Rentenpaket II: So wirkt sich die Erhöhung der Beiträge auf Ihren Geldbeutel aus

In der nachfolgenden Tabelle ist aufgelistet, wie sich die Beiträge der Rentenversicherung in Zukunft auf Ihren Geldbeutel auswirken. Da die Beiträge zur Hälfte vom Arbeitgeber übernommen werden, ist in der Tabelle der Arbeitnehmeranteil dargestellt.

Gehalt brutto Beiträge aktuell Beiträge ab 2028 Beiträge ab 2035 2000 Euro 186 Euro 200 Euro 223 Euro 3000 Euro 279 Euro 300 Euro 334,50 Euro 4000 Euro 372 Euro 400 Euro 446 Euro 5000 Euro 490 Euro 500 Euro 557,50 Euro 6000 Euro 558 Euro 600 Euro 669 Euro 7000 Euro 651 Euro 700 Euro 780,50 Euro

Übrigens: Die Rente wird 2024 erhöht. Der Rententabelle kann entnommen werden, wie viel mehr Geld Sie dann auf dem Konto haben könnten. Bekommen Versicherte nur wenig Rente, können sie diverse Zuschüsse beantragen.