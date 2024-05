Rente: So viel Steuern müssen Sie 2024 auf Ihre Rente zahlen

Auch im Ruhestand muss das Einkommen - also die Rente - versteuert werden. Aber wie viel Steuern müssen Rentner zahlen, die 2024 in Renten gehen?

Wenn Versicherte nach 35 Versicherungsjahren oder 45 Versicherungsjahren in Rente gehen, dann müssen sie beachten, dass sie auf die Rente noch Abgaben und Steuern zahlen müssen. Ab wann Rentner Steuern zahlen müssen, hängt zum einen vom zu versteuernden Einkommen und zum anderen vom Grundfreibetrag ab. Wie viel Steuern Sie 2024 auf Ihre Rente zahlen müssen, haben wir für Sie zusammengefasst.

Rente und Steuern 2024: So viel Steuern müssen Rentner zahlen

Wie viel Steuern Rentner auf ihre Rente zahlen müssen, hängt primär davon ab, wann genau sie in Rente gehen, heißt es von der Deutschen Rentenversicherung. 2005 wurde die sogenannte nachgelagerte Besteuerung eingeführt. Das heißt, die Beiträge zur Rentenversicherung werden zunehmend steuerfrei, dafür wird aber später die Rente besteuert.

Bei Renten, die spätesten im Dezember 2005 begannen, mussten zunächst 50 Prozent der Bruttorente versteuert werden. So stieg der Prozentsatz für die jeweiligen Neurentner jedes Jahr um zwei Prozentpunkte. 2020 waren es bereits 80 Prozent. Seitdem erhöht sich der Prozentsatz nur noch um einen Prozentpunkt. Bis 2040 soll so der zu versteuernde Rentenanteil auf 100 Prozent angehoben sein. Zumindest vorerst, denn in der Politik wird darüber diskutiert, ob diese Phase bis 2060 gestreckt werden soll. Wenn das eintreten sollte, wird der zu versteuernde Rentenanteil jährlich nicht mehr um ein Prozent, sondern nur noch um 0,5 Prozent angehoben.

Der Deutschen Rentenversicherung zufolge ist die nachgelagerte Besteuerung in der Regel für Rentner von Vorteil, da die Aufwendungen für die Altersvorsorge die Steuerbelastung während des Arbeitslebens verringern. Die Rente ist üblicherweise geringer als das Gehalt zuvor, sodass die Steuern daher geringer ausfallen.

Wichtig zu wissen: Die Rentenbesteuerung trifft auch die Erwerbsminderungsrente und die Rente wegen Todes. Zu Letzterer zählen die Waisenrente, die Halbweisenrente, die Witwenrente und die Erziehungsrente. Bei der Erwerbsminderungsrente können sich 2024 übrigens Betroffene auf mehr Geld freuen.

Wie viel Steuern müssen Rentner 2024 auf die Rente zahlen?

Rentner, die 2024 in Rente gehen, müssen laut Deutscher Rentenversicherung 84 Prozent ihrer Rente versteuern. Die anderen 16 Prozent bilden den sogenannten Rentenfreibertag. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass Rentner auch wirklich steuern zahlen müssen. Nur wer mit seiner zu versteuernden Rente über dem Grundfreibetrag 2024 von 11.784 Euro liegt, der ist dem Finanzamt tatsächlich etwas schuldig.

Übrigens: Über Renten gibt es viele Irrtümer und Mythen. So müssen - entgegen einer weitverbreiteten Meinung - auch Rentner, die vor 2005 in Rente gegangen sind, Steuern zahlen. Außerdem müssen Rentner auch eine Steuererklärung abgeben. Mit ein paar Tipps können sie dabei aber Geld sparen. Außerdem gibt es ein paar Möglichkeiten, damit Rentner weniger Steuern zahlen müssen.