"Talente in Rente": So können Sie Ihre Rente aufbessern

Wer trotz Rente noch länger arbeiten möchte oder muss, hat die Möglichkeit sich bei der Plattform Talente in Rente anzumelden. Damit können Rentner ihr Geld im Alter aufbessern.

Nicht alle Menschen freuen sich auf die Rente, denn für manche ist ihr Beruf so erfüllend, dass sie ihn trotz Renteneintrittsalter noch weiter ausüben wollen. Für andere kann die Rente zur finanziellen Herausforderung werden, wenn diese nur gering ausfällt. Für alle, die also noch länger arbeiten wollen oder müssen, gibt es die Plattform Talente in Rente. Was es damit auf sich hat und wie Sie Ihre Rente aufbessern können.

Was ist Talente in Rente?

Talente in Rente ist ein Projekt der Initiative Fachkräftesicherung FKS+, die von der vbw-Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und der Bayerischen Staatsregierung ins Leben gerufen wurde.

Das Ziel: Unternehmen in Bayern sollen bei der Arbeitskräfte- und Fachkräftesicherung unterstützt werden. Die Plattform möchte nach eigenen Angaben Menschen im Ruhestand, die wieder erwerbstätig sein möchten, mit Unternehmen in Bayern, die Arbeitskräfte suchen, zusammenbringen. Das Projekt will den Fachkräftemangel reduzieren, der vor allem zum Problem wird, wenn die Babyboomer-Generation in Rente geht und nicht genügend junge Arbeitskräfte durch die nachfolgenden geburtenschwachen Jahrgänge nachkommen.

Talente in Rente: Wie kann ich meine Rente aufbessern?

Um über die Plattform Talente in Rente einen Job zu finden, müssen Rentnerinnen und Rentner laut der Projekt-Website Folgendes tun:

1. Anmelden

Zunächst einmal müssen sich Rentner anmelden. Dafür brauchen sie ihre E-Mail-Adresse und ein selbstgewähltes Passwort. Im Anschluss werden alle aktuellen Stellenangebote sichtbar. Klingt ein Angebot interessant, braucht das Unternehmen noch mehr Informationen zur Person. Dafür müssen Rentner ihr Profil anlegen und ihre Qualifikationen benennen.

2. Profil anlegen

Im Profil müssen Anrede, Titel, Vorname, Name und E-Mail-Adresse erfasst werden. Auch die Adresse muss eingepflegt werden, diese ist aber für niemanden sichtbar. Sie dient lediglich dazu, die Umkreissuche nutzen zu können. Mit der Suche können Rentner einstellen, wie weit die neue Arbeitsstelle maximal vom Wohnort entfernt sein darf. Es ist zudem auch möglich, eine eigene Stellenanzeige zu erfassen.

3. Bewerbung erfassen und Kontakte knüpfen

Bei der Bewerbung gibt es ein Onlineformular, mit folgenden Punkten:

Berufliche Erfahrung (6 Fragen) Bewerbung (9 Fragen) Freiwillige Angaben (Textfeld und Möglichkeit, Dokumente wie Lebenslauf, Zeugnisse und Foto hochzuladen)

Wenn Rentnerinnen und Rentner die Bewerbung erfasst haben, haben sie die Möglichkeit Unternehmen zu kontaktieren. Unter jeder Anzeige gibt es den Button "Bewerben". Damit öffnet sich ein Dialogfeld, in das eine kurze Nachricht an die Firma eingegeben werden kann. Dieses wird sich dann per E-Mail zurückmelden.

Möglich ist auch, dass registrierte Unternehmen Rentner suchen können. Dafür müssen die Ruheständler allerdings ihre Bewerbung freischalten.

Übrigens: Seit 1. Januar 2023 ist die Hinzuverdienstgrenze weggefallen, Rentnerinnen und Rentner können also unbegrenzt verdienen. Wichtig ist aber, dass Rentner eine Steuererklärung abgeben. Steuern gezahlt werden muss hingegen nur, wenn die zu versteuernde Rente über dem Grundfreibetrag liegt.