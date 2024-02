Renten-Tipps: So sparen Rentner bei der Steuererklärung

Auch Rentner müssen eine Steuererklärung abgeben und mit ein paar Tipps lässt sich dabei richtig Geld sparen. Welche das sind, erfahren Sie im Artikel.

Die Steuererklärung ist oft eine lästige Angelegenheit, kann aber viel Geld bringen. Nicht nur erwerbstätige Menschen müssen sich damit auseinandersetzen, sondern auch Rentner müssen eine Steuererklärung abgeben. Welche Tipps es für Ruheständler bei der Steuererklärung gibt, haben wir für Sie in diesem Artikel zusammengefasst.

Was kann man als Rentner alles von der Steuer absetzten?

Für Arbeitnehmer gibt es einige Steuertipps, aber auch Rentner können mehr von der Steuer absetzen, als sie vielleicht wissen. Im Folgenden sind einige Punkte aufgeführt.

Was kannst man als Rentner bei Werbungskosten absetzen?

Wer noch im Arbeitsleben steht, kann als Werbungskosten die Kosten geltend machen, die durch die Arbeit entstehen. Das kann etwa Technik oder Büromaterial sein. Im Ruhestand versteht man darunter die Kosten, die durch den Erhalt der Rente entstehen.

Werbungskosten müssen in der Steuererklärung in Anlage R eingetragen werden. Werden dort keine Angaben gemacht, nimmt das Finanzamt einen Pauschbetrag von 102 Euro an.

Folgende Ausgaben zählen laut Finanztip als Werbungskosten:

Gebühren für einen Rentenberater

Rechtsberatungs- und Prozesskosten, die im Zusammenhang mit dem Rentenantrag selbst übernommen wurden

Kontoführungsgebühren für ein Girokonto, auf das die Rente eingeht (pauschal 16 Euro ohne Nachweise)

teilweise Gewerkschaftsbeiträge

Kosten für den Steuerberater oder Beiträge des Lohnsteuerhilfevereins

Kosten für die Steuersoftware

Welche Sonderausgaben kann man als Rentner absetzen?

Unter Sonderausgaben sind Kosten zu verstehen, die unter die private Lebensführung fallen. Das können etwa Aufwendungen für Versicherungen sein, denn auch als Rentner gehen von der Rente Steuern und Abgaben ab, etwa zur Kranken- und Pflegeversicherung. Wie viel Rente man haben darf, ohne Steuern zu zahlen, lässt sich ermitteln.

Wie Finanztip mitteilt zieht das Finanzamt auch bei den Sonderausgaben einen Pauschbetrag von 36 Euro ab, wenn Rentnerinnen und Rentner keine Angaben machen. Da dieser Betrag allerdings sehr gering ist, wird er schon durch die Kosten für die Kranken- und Pflegeversicherung leicht übertroffen. Alle Versicherungen gehören zu den Vorsorgeaufwendungen und können unbegrenzt steuerlich geltend gemacht werden. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Sollten die Ausgaben für Kranken- und Pflegeversicherung 1900 Euro überschreiten, akzeptiert das Finanzamt keine weiteren Vorsorgeaufwendungen.

Bei Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartnerschaften gelten für Pausch- und Höchstbeträge jeweils die doppelten Werte.

Folgende Posten können Rentner laut Finanztip als Sonderausgaben angeben:

Kosten für Kfz-Versicherung, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung oder Zahnzusatzversicherung

Kirchensteuer

Kosten aus einem Versorgungsausgleich

Spenden

Beiträge für Parteien

Die Kosten für Versicherungen müssen in der Anlage "Vorsorgeaufwand" eingetragen werden - die Kirchensteuer und die Spenden in der Anlage "Sonderausgaben".

Welche außergewöhnlichen Belastungen kann man als Rentner von der Steuer absetzen?

Bei den außergewöhnlichen Belastungen können Rentner einiges von der Steuer absetzen. Hier wird zwischen denen allgemeiner und besonderer Art unterschieden.

Zu den außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art gehören Finanztip zufolge:

Krankheitskosten, wie vom Arzt verordnete Medikamente oder Hilfsmittel

Kurkosten

Zuzahlungen für Brille, Hörgerat oder Zahnarzt

Allerdings dürfen nur die Kosten von der Steuer abgesetzt werden, die die zumutbare Belastung nicht übersteigen. Das Finanzamt prüft, wie sehr die Kosten den Rentner oder die Rentnerin belasten - ein Eigenanteil bleibt aber immer. Dieser ist abhängig von der Höhe des Einkommens, dem Familienstand und der Anzahl der Kinder und beträgt mindestens ein und höchstens sieben Prozent. Das Finanzamt stellt einen Rechner zur Verfügung, mit dem Rentner die ihre individuelle zumutbare Belastung selbst ermitteln können.

Allgemein kann man sagen, dass zu den außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art nur Kosten für Dinge oder Leistungen zählen, die man zwingend braucht und notwendig sind. Das Finanzamt prüft das genau, daher empfiehlt Finanztip, nicht nur die Belege, sondern auch die zugehörigen Atteste aufzubewahren.

Folgende Kosten können dann geltend gemacht werden:

Aufwendungen für einen alters- oder behindertengerechten Umbau

Kosten für medizinische Hilfsgeräte , wie Brille, Hörgeräte und Rollatoren

Kosten für die Reparatur von medizinischen Hilfsgeräten

Kosten für eine Beerdigung

Eigenanteil an Medikamenten oder Behandlungen

Fahrtkosten zum Arzt oder ins Krankenhaus in Höhe der Pendlerpauschale

Dabei ist zu beachten, dass die außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art immer nur in dem Jahr von der Steuer abgesetzt werden können, in dem sie auch bezahlt werden. Das Datum auf der Rechnung zählt nicht.

In der Steuererklärung müssen die Kosten als "andere Aufwendungen" ab Zeile 13 in der Anlage für außergewöhnliche Belastungen eingetragen werden.

Neben den außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art gibt es noch die außergewöhnlichen Belastungen besonderer Art:

Hier können verschiedene Pauschbeträge angegeben werden. Das Finanzamt prüft im Gegensatz zu den Belastungen allgemeiner Art nicht die zumutbare Belastung. Allerdings müssen die Pauschbeträge in der Steuererklärung explizit in der Anlage "außergewöhnliche Belastungen" beantragt werden.

Folgende Pauschbeträge sind bei den außergewöhnlichen Belastungen besonderer Art Finanztip zufolge möglich:

Hinterbliebenen-Pauschbetrag in Höhe von 370 Euro nach Paragraf 33b Absatz 4 EStG. Das zu versteuernde Einkommen ermäßigt sich um diesen Betrag. Voraussetzung ist allerdings, dass der Rentner aufgrund des Todes eines Angehörigen eine Hinterbliebenenrente wie Witwenrente oder andere finanzielle Leistung bekommt

Pauschbetrag für Behinderte, wenn ein Grad der Behinderung von mindestens 20 nach Paragraf 33b EStG vorliegt. Nach dem Grad richtet sich die Höhe des Betrags.

Pflege-Pauschbetrag für Menschen, die Angehörige oder nahestehende Personen ohne Bezahlung pflegen. Die maximale Höhe ist nach dem Pflegegrad der zu pflegenden Person gestaffelt.

Zwar sind die Kosten für das Seniorenheim nicht von der Steuer abzusetzten, wenn die Unterbringung altersbedingt erfolgt ist. Bei einer Behinderung, Krankheit oder Pflegebedürftigkeit ist das aber schon möglich. Von den Unterbringungskosten muss dann aber die sogenannte Haushaltsersparnis abgezogen werden. Diese beträgt nach Paragraf 33a Absatz 1 EStG dem Grundfreibetrag. Das Finanzamt geht nämlich davon aus, dass die gepflegte Person durch die Unterbringung im Heim Kosten für Lebensmittel, Wasser und Strom sorgt.

Wie kann man als Rentner im Haushalt Steuern zahlen?

Rentnerinnen und Rentner können Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen von der Steuer absetzen.

Das geht zum Beispiel, wenn ältere Menschen eine ambulante Pflegekraft beauftragen, die ihnen im Haushalt hilft. Haushaltsnahe Dienstleistungen können jährlich bis maximal 20.000 Euro zu 20 Prozent in der Steuererklärung geltend gemacht werden. So können also höchstens 4000 Euro pro Jahr an Steuern gespart werden. Allerdings ist das nur möglich, wenn die Dienstleistung im eigenen Zuhause verrichtet wird. Diese Kosten müssen in der Anlage "Haushaltsnahe Aufwendungen" eingetragen werden.

Auch Handwerkerkosten können zu 20 Prozent von der Steuer abgezogen werden, maximal bis 6000 Euro. So können Rentnerinnen und Rentner pro Jahr 1200 Euro sparen. In der Steuererklärung müssen diese Aufwendungen unter "Haushaltsnahe Beschäftigungen" eingetragen werden.

Laut Finanztip zählen zu den haushaltsnahen Dienst- oder Handwerkerleistungen folgende Punkte:

Reinigung der Wohnung

der Wohnung Arbeiten im Garten

Kosten für den Schornsteinfeger

Hausmeister- und Winterdienste

Kosten für die Betreuung des Haustiers

Einrichtung eines Notrufsystems

Dabei ist zu beachten, dass die Rechnungen immer überwiesen werden müssen und nicht bar bezahlt werden dürfen, sonst erkennt der Fiskus die Rechnung nicht an.

