Renten-Überraschung: So viele Beiträge müssen Sie 2024 zur Rentenversicherung zahlen

Wer in Deutschland bei der gesetzlichen Rentenversicherung versichert ist, muss monatlich Beiträge zahlen. Daraus wird später dann die Höhe der eigenen Rente berechnet. Aber wie hoch sind die Beiträge 2024?

Bei der Rente gibt es immer wieder Änderungen, zuletzt kamen auf Rentnerinnen und Rentner im Juli 2023 einige Neuerungen zu, wie zum Beispiel bei der Witwenrente. Und auch 2024 ändert sich bei der Rente einiges. Oftmals bedeuten Änderungen für Versicherte mehr Kosten, doch nun wurden erfreuliche Neuigkeiten bekannt. Welche das sind, erfahren Sie im Artikel.

Rente 2024: So viel Beiträge müssen Sie zur Rentenversicherung zahlen

In den vergangenen Jahren gab es bezüglich der Rente viele negativen Prognosen. Gundula Roßbach, Chefin der Deutschen Rentenversicherung, gab der Bild gegenüber nun aber Entwarnung: "Es ist gelungen, den Beitragssatz entgegen den Prognosen über einen längeren Zeitraum stabil zu halten." Bereits seit sieben Jahren liegt der Beitrag bei 18,6 Prozent und das soll bis 2027 so bleiben.

Das kommt ziemlich überraschend, denn der Bild zufolge hatte die Bundesregierung im Rentenversicherungsbericht von 2009 düstere Zeiten für die Rente vorausgesagt. So erwartete sie für 2023 einen Beitragssatz von 20,6 Prozent. Und auch im Rentenbericht von 2021 sollte der Beitrag für 2024 auf 19,5 Prozent steigen.

Rente 2024: Rentenkasse laut Sozialbeirat solide aufgestellt

Der Sozialbeirat der Bundesregierung stellte aber nun in seinem jüngsten Bericht fest, dass die Entwicklung der Rente längerfristig "günstiger als in den Vorjahren angenommen" ausfällt. So soll dieses Jahr in der Rentenkasse nicht das erwartete Defizit von einer Milliarde Euro klaffen, sondern es gibt sogar einen Überschuss von einer Milliarde Euro. Laut Sozialbeirat ist die Rentenkasse aktuell also "finanziell solide aufgestellt".

Der Grund: Der Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung steigt zwar, aber nicht so drastisch, wie gedacht. Laut der Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamts kommen heute 34,8 alte Menschen auf 100 Menschen zwischen 20 und 65 Jahren. Bis zum Jahr 2060 sollen es dann 44,7 alte Menschen sein. Bislang wurde die Zahl auf 55 prognostiziert. "In den nächsten Jahren wird die demografische Belastung deutlich weniger zunehmen als bisher erwartet", sagte Roßbach der Bild.

Und noch eine gute Nachricht: Die Rente ist deutlich mehr gestiegen als gedacht. Die Bundesregierung sagte 2009 einen Anstieg der Renten bis heute um etwa 25 Prozent voraus, wie die Bild mitteilt. So sollte die Rente nach 45 Jahren Durchschnittsverdienst von 1225 auf 1533 Euro steigen. Heute liegt diese sogenannte Eckrente allerdings bei 1692 Euro. Und auch 2024 dürfen sich Rentnerinnen und Rentner wieder über eine Rentenerhöhung freuen.

Übrigens: Wann die Rente aufs Konto kommt, ist jeden Monat gleich, denn sie wird am letzten Bankarbeitstag eines Monats überwiesen. Es handelt sich also um eine nachschüssige Rente, zumindest, wenn sie nach April 2004 begonnen hat. Nur die Uhrzeit kann variieren. Für 2024 stehen alle Auszahlungstermine der Rente schon fest. Sollte die Rente mal nicht rechtzeitig überwiesen worden sein, kann das mehrere Gründe haben, wie etwa das falsche Konto. Bei der Deutschen Post AG kann das Konto jederzeit geändert werden.