Die Rente wird jeden Monat nach einem festen Schema an Rentnerinnen und Rentner ausbezahlt. Aber um wie viel Uhr wird die Rente genau überwiesen?

Haben Versicherte einmal das Arbeitsleben hinter sich gelassen, steht der wohlverdiente Ruhestand an. In dieser Lebensphase löst die Rente das Gehalt ab. Auch diese wird jeden Monat überwiesen. Wann die Rente aufs Konto kommt, ist festgelegt. Aber um wie viel Uhr wird das Geld eigentlich überwiesen? Alle Informationen dazu finden Sie im Artikel.

Wann kommt die Rente aufs Konto?

Wann die Rente genau überwiesen wird, ist genau festgelegt. Der Deutschen Rentenversicherung zufolge wird die Rente immer am letzten Bankarbeitstag des Monats, für den die Rente bestimmt ist, ausgezahlt. Dabei muss zwischen Bankarbeitstagen und Werktagen unterschieden werden. Laut Sparkasse gelten Samstage nicht als Bankarbeitstage. Ist der letzte Bankarbeitstag eines Monats also zum Beispiel ein Samstag, dann wird die Rente bereits am Freitag überwiesen.

Von dieser Regelung gibt es eine Ausnahme: Hat die Altersrente oder Hinterbliebenenrente bereits vor April 2004 begonnen, wird das Geld anders ausbezahlt. Diese Renten werden monatlich im Voraus überwiesen, wie die Deutsche Rentenversicherung erklärt. Der Auszahlungstag ist dann der letzte Arbeitstag des Vormonats, für den die Rente ausbezahlt werden soll. So wird beispielsweise die Rente für August Ende Juli überwiesen.

Wichtig zu wissen: Damit das Geld überhaupt ausbezahlt werden kann, muss die Rente rechtzeitig beantragt worden sein. Dafür brauchen Versicherte ihre Rentenversicherungsnummer und diverse Formulare. Der Renten Service der Deutschen Post übernimmt die Überweisung und leitet das Geld an das angegebene Bankkonto weiter. Wenn sich das Konto einmal ändern sollte, muss das der Deutschen Post AG frühzeitig mitgeteilt werden.

Um wie viel Uhr wird die Rente überwiesen?

Wie bereits erwähnt wird die Rente am letzten Bankarbeitstag eines Monats überwiesen. Eine bestimmte Uhrzeit gibt es dafür aber nicht. Theoretisch kann es bis 23:59 Uhr dauern, bis das Geld auf dem Konto ist, wie der Renten Service der Deutschen Post mitteilt.

Was tun, wenn die Rente nicht überwiesen wird?

Sollte das nicht der Fall sein und die Rente ist bis dahin nicht auf dem Konto, kann das verschiedene Gründe haben. Damit das Problem so schnell wie möglich gelöst werden kann, sollten sich Rentnerinnen und Rentner umgehend an die Deutsche Post AG wenden. Wie diese mitteilt, sollten Betroffene schriftlich erklären, für welchen Monat die Rente fehlt. Außerdem sollten sie ihre jeweilige Postrentennummer angeben.

Wer in Deutschland wohnt, sollte den Brief an folgende Adresse schicken:

Deutsche Post AG

Niederlassung Renten Service

13497 Berlin

Im Ausland lebende Versicherte, sollten nachfolgende Adresse verwenden:

Deutsche Post AG

Niederlassung Renten Service

13496 Berlin

In besonders dringenden Fällen können Betroffene die Deutsche Post AG unter folgenden Telefonnummern erreichen:

0221-5692-444 (Telefonnummer für Rentner, die in Deutschland wohnen)

0049-221-5692-777 (Telefonnummer für Rentner, die nicht in Deutschland wohnen)

Übrigens: Damit Sie wissen, wann die Rente 2024 ausbezahlt wird, haben wir eine Übersicht zur Orientierung erstellt.