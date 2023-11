Am Ende des Monats können Rentner und Rentnerinnen sich freuen, denn dann wird die Rente überwiesen. An welchem Tag genau das im Dezember der Fall ist, lesen Sie hier.

Für viele Menschen ist die Rente die einzige Einnahmequelle im Alter. Daher ist es besonders wichtig, wann die Rente aufs Konto überwiesen wird. Der Zeitpunkt erfolgt nach einem festen Schema. Wann das Geld im Dezember kommt, erfahren Sie im Artikel.

Wann kommt die Rente aufs Konto?

Die Überweisung der Rente übernimmt der Renten Service der Deutschen Post. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Rente rechtzeitig beantragt wurde. Dafür wird die Rentenversicherungsnummer benötigt. Das Geld wird dann auf das angegeben Bankkonto überwiesen. Sollte sich das Konto einmal ändern, müssen Versicherte der Deutschen Post AG das frühzeitig mitteilen.

Die Rente wird immer am letzten Bankarbeitstag des Monats, für den die Rente bestimmt ist, ausgezahlt, wie die Deutsche Rentenversicherung mitteilt. Der Sparkasse zufolge gelten Samstage und Sonntage nicht als Bankarbeitstage und unterscheiden sich somit vom Werktag.

Wann kommt die Rente im Dezember 2023?

Der 31. Dezember 2023 ist ein Sonntag und somit kein Bankarbeitstag. Daher wird die Rente am 29. Dezember 2023 überwiesen. Es kann bis 23:59 Uhr dauern, bis das Geld da ist.

Was tun, wenn die Rente nicht überwiesen wird?

Sollte die Rente am 29. Dezember nicht auf dem Konto sein, kann das verschiedene Gründe haben. Betroffene sollten sich in diesem Fall umgehen an die Deutsche Post AG wenden. Wie diese mitteilt, sollten Rentnerinnen und Rentner den Vorfall schriftlich unter Angabe der jeweiligen Postrentennummer schildern und erklären, für welchen Monat die Rente fehlt.

Versicherte, die in Deutschland wohnen, sollen den Brief an folgende Adresse schicken:

Deutsche Post AG

Niederlassung Renten Service

13497 Berlin

Versicherte, die im Ausland wohnen, sollten nachfolgende Adresse verwenden:

Deutsche Post AG

Niederlassung Renten Service

13496 Berlin

In besonders dringenden Fällen haben Rentner die Möglichkeit die Deutsche Post AG unter folgenden Telefonnummern zu kontaktieren:

0221-5692-444 (Telefonnummer für Rentner, die in Deutschland wohnen)

0049-221-5692-777 (Telefonnummer für Rentner, die nicht in Deutschland wohnen)

Wichtig zu wissen: Hat die Altersrente oder Hinterbliebenenrente bereits vor April 2004 begonnen, gilt eine andere Auszahlungsweise. Laut Deutscher Rentenversicherung werden diese Renten monatlich im Voraus gezahlt. In diesem Fall ist der Auszahlungstag der letzte Arbeitstag des Vormonats, für den die Rente ausbezahlt werden soll. So wird beispielsweise die Rente für Juni Ende Mai überwiesen.

Übrigens: Wir haben eine Übersicht erstellt, wann die Rente 2024 in den einzelnen Monaten auf dem Konto der Rentnerinnen und Rentner ist.