Rente

vor 33 Min.

Witwenrente abschaffen: Steht sie vor dem Aus?

Könnte die Witwenrente abgeschafft werden? Das will zumindest Wirtschaftsweise Monika Schnitzer.

Wirtschaftsweise Monika Schnitzer will die Witwenrente abschaffen. Was genau dahinter steckt und ob das wirklich in naher Zukunft passieren könnte, erfahren Sie im Artikel.

Von Viktoria Gerg