Warum Agfa ein Comeback erlebt

In alten Fotoalben kleben sie noch. Mal mit einem Datum versehen, mal ohne. Mal hat jemand am Rand eine Bemerkung in alter Schreibschrift hinterlassen, mal stehen sie für sich. Einige sind verschwommen, manche etwas zu dunkel. Gerade, weil sie nicht perfekt sind, sind analog geschossene Fotos vor allem eines: echte Momentaufnahmen. Doch wer denkt, die Branche sei mittlerweile tot, der irrt: Ausgerechnet junge Menschen, die als „Digital Natives“ bezeichnet werden, weil sie gewissermaßen ins digitale Zeitalter hineingeboren wurden, verschaffen der alten Technologie ein zweites Leben. Davon profitiert auch eine Marke, die eigentlich schon von der Bildfläche verschwunden war.

