Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wirtschaft
Icon Pfeil nach unten

Retro-Trend: Das Comeback der Analogkamera holt Agfa Photo zurück ins Leben

Fotografie

Warum Agfa ein Comeback erlebt

Erst Schallplatten, dann Bücher, jetzt Fotonegativfilme zum Entwickeln: Die junge Generation sehnt sich zurück ins analoge Zeitalter. Davon profitiert eine Traditionsmarke aus Deutschland.
Von Sophia Krotter
    • |
    • |
    • |
    Negativfilme und eine Kamera des Traditionsunternehmens Agfa. Den berühmten „Agfa-Rhombus“, also die Raute im Markenlogo, dürfen Agfa Photo-Produkte heute nicht mehr enthalten.
    Negativfilme und eine Kamera des Traditionsunternehmens Agfa. Den berühmten „Agfa-Rhombus“, also die Raute im Markenlogo, dürfen Agfa Photo-Produkte heute nicht mehr enthalten. Foto: Oliver Berg, dpa (Archivbild)

    In alten Fotoalben kleben sie noch. Mal mit einem Datum versehen, mal ohne. Mal hat jemand am Rand eine Bemerkung in alter Schreibschrift hinterlassen, mal stehen sie für sich. Einige sind verschwommen, manche etwas zu dunkel. Gerade, weil sie nicht perfekt sind, sind analog geschossene Fotos vor allem eines: echte Momentaufnahmen. Doch wer denkt, die Branche sei mittlerweile tot, der irrt: Ausgerechnet junge Menschen, die als „Digital Natives“ bezeichnet werden, weil sie gewissermaßen ins digitale Zeitalter hineingeboren wurden, verschaffen der alten Technologie ein zweites Leben. Davon profitiert auch eine Marke, die eigentlich schon von der Bildfläche verschwunden war.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden