Was bekommt Deutschland für die Intel-Milliarden?

Der Chip-Riese aus den USA wird mit Steuermitteln in nicht gekanntem Ausmaß gefördert. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Aber welche Sicherheiten bekommt der Staat für sein Geld?

Am Montag verkündete die Bundesregierung, dass sie den US-Chip-Riesen Intel für die Ansiedlung einer neuen Mega-Fabrik in Magdeburg subventioniert. Es geht um eine Fördersumme von rund 10 Milliarden Euro. Seither läuft die Debatte, ob das viel zu viel Geld ist. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verteidigen die Entscheidung. Deutschland und Europa sollen deutlich unabhängiger werden, denn asiatische Firmen dominieren den Markt. Am Mittwoch sagte Habeck, Intel habe nicht das bekommen, was sie gewollt haben, es sei schon "hart verhandelt" worden. Aber wie bindend ist das, was ausgehandelt wurde? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie viel Geld fließt genau?

Nach Informationen unserer Redaktion erhöht sich das Intel-Investment – einschließlich der staatlichen Hilfen – von 17 Milliarden Euro auf mehr als 30 Milliarden Euro. Gleichzeitig erhöht sich die Förderung des Bundes von 6,8 Milliarden auf 9,9 Milliarden Euro. Während sich die Investitionen des Chip-Riesen also nahezu verdoppeln, steigt die Förderung des Bundes von 6,8 auf 9,9 Milliarden Euro.

Wie ist die Summe einzuordnen?

Was Intel macht, ist nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums die größte jemals getätigte Investition eines ausländischen Unternehmens in Deutschland. Entsprechend ist auch die Subventionssumme Rekord.

Ist das zu viel?

Die Meinungen gehen auseinander: Der Vorsitzende des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), Markus Jerger, sagte am Dienstag: "Die astronomische Summe, die Intel als Subventionen von der Bundesregierung zugesagt bekommen hat, ist kaum noch zu rechtfertigen". Es sei eine bedenkliche Entwicklung, dass sich Großinvestoren scheinbar nur noch bei erheblicher öffentlicher Kofinanzierung für den Standort Deutschland entscheiden. Auch Marc Tenbieg, geschäftsführender Vorstand des Deutschen Mittelstands-Bundes (DMB), meint, dass die Ansiedlung des US-Chipherstellers in Magdeburg "extrem teuer erkauft" worden sei. Der Mittelstand in Deutschland kämpfe selbst ums Überleben. "Maßlose Subventionierungen US-amerikanischer Unternehmen helfen nicht der deutschen Wirtschaft und brüskieren den innovativen Mittelstand."

Der stellvertretende Leiter des Ifo-Instituts Dresden, Joachim Ragnitz, meint, dass man mit Aussagen zu Intel das Unternehmen eingeladen habe, die Forderungen hochzutreiben: "Die Politik hat sich über den Tisch ziehen lassen, weil sie gesagt haben, wir wollen Euch unbedingt." Martin Gornig, Experte für Industriepolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: "Wenn man es sich hätte aussuchen können, wäre es zu viel. Aber man kann es sich ja nicht aussuchen. Wir wollen etwas. Denn das Marktergebnis heute ist nicht so, wie wir das gerne hätten. Der größte Teil der Chips wird in Asien und nicht in Europa produziert." Natürlich sei es grundsätzlich sinnvoll, da produzieren zu lassen, wo es am günstigsten sei, aber: "Politische Risiken organisiert der Markt nicht."

Macht das Beispiel Intel nun Schule?

Die Intel-Fabrik ist nicht die einzige, die sich gerade in Deutschland ansiedelt. Konkurrent TSMC etwa könnte in großem Stil in Sachsen investieren. Das Bundeswirtschaftsministerium plant zudem Förderungen für den Bau von Solarfabriken. Bekommen die nun alle Höchstsummen aus der Staatskasse? Gornig sagt: "Sicher macht das Beispiel Intel Schule. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass dergleichen – siehe Tesla – nicht zum ersten Mal vorkommt – genau genommen war es immer schon so. Der Unterschied im Fall Intel ist die Dimension. Es geht aber auch darum, erhebliche Kapazitäten aufzubauen." Gornig betont zudem: "Es geht hier ja um eine Investitionsförderung und nicht um eine Preisförderung. Das wäre Teufelszeug, wenn man also sagen würde, wer in Europa produziert, bekommt für jede Einheit soundsoviel. Aber das ist nicht vorgesehen – auch wenn die Idee natürlich ist, Europa wettbewerbsfähiger zu machen."

Was ist mit Garantien für all das Geld?

Das Bundeswirtschaftsministerium teilt auf Anfrage mit, dass die am Anfang der Woche unterzeichnete Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und Intel eine Absichtserklärung sei. Weiter heißt es: "Die Einzelheiten des angestrebten Zuwendungsverhältnisses sind Gegenstand andauernder Abstimmungen mit dem Unternehmen. Sie werden in der Förderbewilligung festgelegt. Hierzu können beispielsweise Festlegungen über die Anzahl der zu schaffenden Arbeitsplätze, die Höhe der Produktionskapazitäten und den zeitlichen Rahmen gehören sowie Bestimmungen über Art und Umfang der Erwartungen an Forschung und Entwicklung sowie der Fachkräfteentwicklung." DIW-Experte Gornig erklärt: "Was der Staat für Subventionen verlangt, ist reine Verhandlungssache. Was ihm gelingt, hängt von der Wettbewerbssituation ab.

Wenn es alternative Standorte gibt, schwächt das die Verhandlungsposition." Man könne als Staat zum Beispiel auch sagen: Wir geben Euch zehn Milliarden, ihr tragt das unternehmerische Risiko, und wenn ihr später gute Gewinne macht, dann bekommen wir etwas davon ab – über die normale Besteuerung hinaus. Und wenn – im schlimmsten Fall – China tatsächlich Taiwan überfallen sollte, wäre das erwartete Marktergebnis, dass die Preise steigen. Gornig: "Was aber hier produziert wird, wird man dann auch hier gut los." Notfalls könnte die Regierung Unternehmen – wie zuletzt bei der Raffinerie in Schwedt geschehen – auch zur kritischen Infrastruktur erklären und so die Kontrolle übernehmen. Zudem sagt Gornig: "Intel produziert in Europa, weil die erwarteten Hauptabnehmer hier sind. Auch wenn der Preis die Nachfrage bestimmt: Warum sollten hier produzierte Chips überhaupt nach Asien geliefert werden, die Transportkostenvorteile werden sich zum Vorteil Europas rechnen." (mit dpa)