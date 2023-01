Chinesen setzen weiter auf Kuka-Chef Peter Mohnen

Plus Der Vertrag von Kuka-Chef Peter Mohnen wird vorzeitig bis Ende 2025 verlängert. Auch die Arbeitnehmerseite steht hinter dem Manager.

In Reihen des Augsburger Roboter- und Anlagenbauers Kuka wird ein denkbar kurzer Satz derzeit auffällig häufig wiederholt. „Es läuft“, ist sowohl aus Management- als auch aus Arbeitnehmerkreisen zu hören. Dem Augsburger Unternehmen geht es nach Krisen und Zeiten des Personalabbaus wieder deutlich besser. Das vergangene Jahr brachte endgültig die Wende. Auch wenn die Geschäftszahlen für 2022 erst Ende März vorgelegt werden, spricht Kuka schon von Rekorden beim Auftragseingang und Umsatz.