Wie Deutschland sich in Zukunft Rohstoffe sichern will

Bestimmte Rohstoffe sind begehrter denn je. Mit welcher Strategie sie beschafft werden sollen, ist strittig. Die bayerische Wirtschaft kritisiert die Bundesregierung.

Als Mitte Januar der schwedische Staatskonzern LKAB vermeldete, im Norden des Landes bei Kiruna ein großes Vorkommen von Seltenen Erden entdeckt zu haben, sorgte das europaweit für Schlagzeilen. Gute Nachrichten für die EU und das Klima. Zwar war der Fund nicht ganz so spektakulär wie es das Bergbauunternehmen darstellte, denn das Vorkommen ist seit Jahren bekannt. Dass aber rund eine Million Tonnen dort zu holen sind, überraschte auch Experten.

Die Nachricht hätte sich vor Jahren noch versendet, schlug nun aber wuchtig ein. Rohstoffe ganz allgemein, speziell aber Seltene Erden werden immer begehrter. Sie sind für die Energiewende und den digitalen Wandel grundlegend. Zugleich ist durch die Corona-Pandemie und nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ein breites Bewusstsein für die erheblichen wirtschaftlichen Abhängigkeiten entstanden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Rohstoffe? China dominiert den Markt

Rohstoffe wie Zinn, Lithium oder eben Seltene Erden – sprich: schwierig aufzubereitende Metalle – sind elementar für einen Industriestandort wie Bayern. Für die im Freistaat so bedeutende Autoindustrie ist etwa Neodym besonders bedeutsam, weil daraus gewonnene Produkte – wie Permanentmagneten – für E-Motoren wichtig sind. Eine im Dezember veröffentlichte Studie der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) belegte allerdings: In den letzten Jahren hat die Unsicherheit in der Rohstoffversorgung stetig zugenommen.Inzwischen gehören laut vbw 27 von 45 untersuchten Rohstoffen zur sogenannten Hochrisikogruppe.

Aufbereitung und Weiterverarbeitung Seltener Erden findet allerdings fast ausschließlich in China statt. Bei Platin und Palladium – beide Edelmetalle werden in Katalysatoren eingesetzt – haben Südafrika und Russland einen Marktanteil von rund 80 Prozent. Diese Unwuchten sind ein wachsendes Problem, denn was Abhängigkeiten von autoritär geführten Staaten für die hiesigen Unternehmen bedeuten können, hat der russische Kriegsherr Putin zuletzt nachdrücklich gezeigt. Und China rückt gerade eher näher an das imperialistische Russland heran, als dass es sich distanzieren würde.

Die Europäische Union und auch die Bundesregierung haben inzwischen reagiert. Wohl Mitte März steht der sogenannte Raw Materials Act auf der Agenda der EU-Kommission. Und das Bundeswirtschaftsministerium hat im Januar ein Eckpunkte-Papier vorgelegt, das auf der im Januar 2020 von der alten Bundesregierung beschlossenen Strategie aufsetzt und "Wege zu einer nachhaltigen und resilienten Rohstoffversorgung" ebnen soll. Diese allerdings sind umstritten. Und die Zeit drängt. Denn Rohstoffe zu finden ist das eine. Sie der Industrie zur Verfügung zu stellen, kann viele Jahre dauern.

Lesen Sie dazu auch

Der Ampel-Koalition sind hohe ESG-Standards wichtig

Die Ampel-Koalition hat unter anderem vor, ihre Strategie bei den Rohstoffen eng mit der Kreislaufwirtschaftsstrategie zu verzahnen. Bei Seltenen Erden etwa, heißt es in dem Papier, kämen solche Ansätze oder Recyclingverfahren "bislang kaum über den Stand von Forschung und Entwicklung hinaus". Es gibt ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die vorgesehen sind, um Deutschland und Europa unabhängiger zu machen. Dazu gehört auch der "Erhalt und Ausbau der heimischen und EU-Rohstoffgewinnung", zum Beispiel beim Bergbau für Baurohstoffe oder Industriemineralien.

Wichtig ist den Koalitionären zudem, dass es beim Import von Rohstoffen nachhaltig zugeht, also einheitliche und hohe ESG-Standards berücksichtigt werden. Es geht um Umweltschutz, um die sozialen Bedingungen der Förderung, kurz, um Sorgfaltspflichten, wie sie etwa im Lieferkettengesetz festgehalten sind.

Die bayerische Wirtschaft kritisiert die Bundesregierung

Hier setzt einer der Kritikpunkte der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) an, die das Eckpunkte-Papier der Bundesregierung grundsätzlich als "Schritt in die richtige Richtung" bewertet. Aus vbw-Sicht brauche es bei Vorgaben für internationale Geschäfte allerdings Maß und Mitte. Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt sagt: „Mit einem diversifizierten Bezug von Rohstoffen reduzieren wir einseitige Abhängigkeiten. Dabei dürfen Importe nicht durch unverhältnismäßige Nachhaltigkeits-Standards eingeschränkt werden. Sonst gefährden wir unser Ziel einer resilienteren Rohstoffversorgung.“

Andererseits begrüßt er die strategische Ausrichtung im Bereich der internationalen Zusammenarbeit. Brossardt sagt weiter: "Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der die Bedürfnisse von Partnern einpreist, schaffen wir die Grundlage für langfristige, stabile Geschäftsbeziehungen und können andernorts zum klimafreundlichen Wirtschaften beitragen.“ Mit Blick auf die Erleichterungen beim Abbau heimischer Rohstoffe meint der Hauptgeschäftsführer: „Zu strenge ökologische Vorgaben dürfen die Fördermöglichkeiten nicht verengen." Bei der Ausgestaltung des Abbaus vor Ort müssten soziale, ökonomische und ökologische Aspekte "ausgewogen bewertet" werden.

Ifo-Expertin Karen Pittel: "Kurzfristig lässt sich die Abhängigkeit nicht überwinden"

Karen Pittel, Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen, wertet die Regierungsvorhaben so: "Alle wichtigen Bausteine werden in der Strategie angesprochen. Dies umfasst eben nicht nur Sicherung und Diversifizierung der Versorgung, sondern auch die Minderung des Verbrauchs und die Suche nach alternativen Materialien."

Aber können die Abhängigkeiten - etwa von China - ausreichend reduziert werden? Pittel sagt: "Kurzfristig lässt sich die Abhängigkeit sowohl hinsichtlich vieler Rohstoffe als auch bei Energietechniken wie Solaranlagen nicht überwinden." Umso mehr, mahnt die Expertin, sollte die aktuelle politische Lage dazu genutzt werden, die verschiedenen Punkte in der Rohstoffstrategie "verstärkt anzugehen".