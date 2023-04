Aktionäre der Bauer AG bekommen Kaufangebot

Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die Pläne des neuen Haupteigentümers, das Unternehmen von der Börse zu nehmen. Die restlichen Aktionäre werden bald ein Kaufangebot bekommen.

Das Management und der Aufsichtsrat des Tiefbau-Spezialisten Bauer aus Schrobenhausen unterstützen die Pläne des neuen Haupteigentümers, das Unternehmen von der Börse zu nehmen. Das gab die Bauer AG am Dienstag bekannt. Die SD Thesaurus GmbH aus München strebt ein Delisting an, das bedeutet, die Bauer AG würde sich im Anschluss nicht mehr aktiv darum kümmern, dass sich die Papiere im regulierten Handel befinden.

Damit einher geht, dass die SD Thesaurus GmbH den Aktionärinnen und Aktionären ein Erwerbsangebot machen muss. Zu rechnen sei damit Mitte Mai, erklärt Christopher Wolf, Chef des Bereichs Investor Relations. Der Mindestpreis für ein Papier müsse dem durchschnittlichen Kurs in den letzten sechs Monaten entsprechen.

Das Kaufangebot kann wahrgenommen werden, muss aber nicht.

Delisting der Bauer AG: Kosten für den Börsenhandel sollen vermieden werden

Mit dem Rückzug aus dem regulierten Handel verspricht man sich „eine Reduzierung des künftigen Verwaltungs- und Kostenaufwands“, teilte die Bauer AG mit. Beispielsweise entfiele die Pflicht, Zwischenberichte abzugeben. Eine Hauptversammlung inklusive des Fragerechts für die Aktionäre und Jahresberichte werde es aber auch nach einem erfolgreichen Delisting geben, sagte Wolf.

Nach einer Kapitalerhöhung in diesem Jahr haben sich die Besitzverhältnisse über die Bauer AG geändert: Jetzt liegen über 50 Prozent der Anteile an Bauer in den Händen der Unternehmerfamilie Doblinger aus München. 24,9 Prozent der Anteile hält Bauunternehmer Alfons Doblinger selbst. Ein großen Aktienpaket erwarb die SD Thesaurus GmbH. Die Gesellschaft ist in Besitz von Ehefrau Sabine Doblinger. Mit 27,9 Prozent ist sie nun größte Anteilseignerin und selbst im Aufsichtsrat vertreten. Der Anteil der Familie Bauer ist auf 21,8 Prozent gesunken.

Bauer stellt Maschinen für den Tiefbau her, erbringt aber auch selbst Dienstleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten. Die Gruppe hat rund 12.000 Beschäftigte weltweit.