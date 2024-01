Rüstung

06:00 Uhr

Kauft Saudi-Arabien Eurofighter-Kampfflugzeuge?

Plus Lange hat die Bundesregierung den Export von Eurofightern nach Saudi-Arabien verhindert. Nun zeigt sich Außenministerin Baerbock offen für das Rüstungsgeschäft.

Von Stefan Stahl

Die Machthaber in Saudi-Arabien haben alles gegeben, um auf die schwarze Liste für deutsche Rüstungsexporte zu kommen. So sprechen Erkenntnisse des US-Geheimdienstes CIA dafür, dass der saudische Journalist und Regime-Kritiker Jamal Khashoggi auf Geheiß der Potentaten in Riad von brutalen Handlagern im saudischen Generalkonsulat in Istanbul gefoltert, ermordet und zersägt wurde. Die Überreste sind wohl in einem Koffer aus dem Gebäude weggeschafft worden. Der bestialische Übergriff auf einen aus Sicht der Führung des Landes aufsässigen Menschen hatte die Kritik an Saudi-Arabien verstärkt. Schon seit 2015 führt der wehrhafte Wüstenstaat eine Militär-Allianz an, die in den Konflikt im Nachbarland Jemen eingreift. Unter dem Bürgerkrieg leidet vor allem die Zivilbevölkerung.

Für Kanzler Olaf Scholz war klar, dass Saudi-Arabien keine weiteren Eurofighter-Kampfflugzeuge, die auch aus in Deutschland gefertigten Komponenten bestehen, bekommen soll. Dabei haben die Scheichs schon 72 der europäischen Maschinen gekauft. Sie hätten gerne 48 weitere Eurofighter und zeigten sich enttäuscht, dass Deutschland die Lieferung blockiert. Die Kampfflugzeuge werden von Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien produziert. Was Saudi-Arabien betrifft, haben die Briten bei Eurofighter-Exportgeschäften das Sagen. Sie würden die Maschinen gerne an das Regime in Riad, mit dem die Regierung in London enge Bande pflegt, liefern. Entsprechend pikiert zeigten sich die britischen Eurofighter-Händler über das strikte Berliner "Nein".

