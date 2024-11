Chefin von Augsburger Getriebebauer Renk steigt aus

Nach gut drei Jahren ist Schluss für Susanne Wiegand. Die Chefin des Augsburger Spezialgetriebebauers Renk verabschiedet sich zum 31. Januar kommenden Jahres vorzeitig aus Augsburg. Die Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens vom Sonntagabend kam überraschend, da das Unternehmen sich nach dem Börsengang vom 7. Februar dieses Jahres weiter auf Wachstumskurs sah und große Ziele ausgerufen hat. Als Nachfolger für Wiegand hat der Renk-Aufsichtsrat Alexander Sagel ernannt. Sagel kam erst im April von Rheinmetall zu Renk und verantwortete seitdem im Vorstand die operative Steuerung des Unternehmens.

Warum Wiegand so plötzlich geht und wohin, das sorgt nun für Spekulationen. Das Unternehmen schreibt in einer Mitteilung, Wiegand habe sich „aus persönlichen Gründen dafür entschieden, sich zukünftig anderen Rollen im Kontext von Sicherheit und Verteidigung zu widmen“. Renk-Aufsichtsratschef Claus von Hermann bekräftigt, dass der Wunsch nach Vertragsauflösung von Wiegand ausging. Der Aufsichtsrat sei ihr „für das Geleistete zu großem Dank verpflichtet“, lässt sich von Hermann in der Aussendung zitieren.

Aktienkurs liegt unter den Erwartungen der Analysten

Wiegand hat das Unternehmen nach seiner Übernahme durch den Finanzinvestor Triton wieder zurück an die Börse geführt. Triton hatte einen Großteil der Renk-Anteile von Volkswagen übernommen, weitere Aktien aus dem Streubesitz aufgekauft und das Unternehmen im Februar 2021 von der Börse genommen. Das Comeback war ein Erfolg, der erste Preis der Aktie, die mit einem Ausgabepreis von 15 Euro gestartet war, lag bei 17,50 Euro. Doch seit einem kurzen Zwischenhoch im Frühjahr, als der Kurs auf beinahe 38 Euro stieg, hat das Papier den Anlegern nicht mehr viel Freude gemacht. Am Montag pendelte der Kurs um die Marke von 19 Euro.

Dennoch ist das Urteil der Aktienmarkt-Analysten, die regelmäßig Berichte über das Unternehmen verfassen, einhellig positiv, die Kurserwartungen sind deutlich höher als der aktuelle Wert. Auch vom weiterhin größten Anteilseigner, Triton, der über seine Tochtergesellschaft Rebecca BidCo AG, ein Drittel der Papiere hält, waren keine Bestrebungen bekannt, Wiegand zu einem vorzeitigen Abschied zu drängen. Bei ihrer ersten und letzten Renk-Hauptversammlung Ende Juni bekräftigte Wiegand auch noch einmal die durchaus beeindruckenden Kennzahlen, die das Unternehmen während ihrer Amtszeit erreicht hat.

Der Auftragseingang stieg mit knapp 1,3 Milliarden Euro auf ein Allzeithoch, der Gesamtauftragsbestand erreichte zum Jahresende 2023 mit 4,6 Milliarden Euro ebenfalls ein Rekordniveau. Die auch für die Beschäftigten sehr erfreulichen Zahlen sind natürlich auch der weltpolitischen Krisenlage und der deutschen Zeitenwende nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine zuzuschreiben. Doch Wiegand setzte den internationalen Expansionskurs, den ihr Vorgänger Florian Hofbauer gestartet hatte, noch einmal deutlich entschiedener fort.

Wiegand äußert sich kritisch über die Politik

Und unter ihre Verantwortung fällt auch die Steigerung der Produktivität des Augsburger Standorts. Die Optimierung vieler Prozesse macht sich mittlerweile in den Zahlen des Unternehmens bemerkbar. Unter Wiegands Führung hat sich der Renk-Umsatz verdoppelt und das operative Ergebnis vervierfacht, betonte nun ebenfalls Aufsichtsratschef von Hermann.

Strebt Wiegand mit ihrem Abschied also nach Höherem? Bis sie selbst mehr über ihre Zukunftspläne verrät, bleibt die Frage offen. Aus Unternehmenskreisen ist aber die Einschätzung zu hören, dass Wiegand nach 18 Jahren an hervorgehobener Stellung in verschiedenen Unternehmen womöglich einfach noch einmal Lust haben könnte, neue Wege einzuschlagen. Wiegand hat sich auch immer wieder kritisch über die Politik geäußert und mehr Verlässlichkeit bei staatlichen Beschaffungsplänen angemahnt.

Beim Blick auf ihre bisherigen beruflichen Stationen fällt auf, dass Wiegand, die im direkten Kontakt freundlich, direkt und unerschrocken wirkt, offenbar regelmäßig neue Herausforderungen sucht. Nach Anfängen als Unternehmensberaterin fand sie über ThyssenKrupp Marine Systems und verschiedene Management-Positionen bei mehreren deutschen Werften schließlich den Weg zu Rheinmetall.

Arbeitnehmerkreise signalisieren Zustimmung

Aus Arbeitnehmerkreisen in Augsburg heißt es nun, der Abgang von Wiegand komme unerwartet, aber nicht ganz überraschend, schließlich sei es durchaus üblich, dass es nach einem Börsengang auch personelle Wechsel gäbe, sagt etwa Ferdije Rrecaj, die Zweite Bevollmächtige und Geschäftsführerin der IG Metall Augsburg, die auch im Renk-Aufsichtsrat sitzt. Die Stimmung im Betrieb sei gut, obwohl die Neuaufstellungen von Prozessen in den vergangenen Jahren durchaus auch herausfordernd waren.

Wiegand stehe, so hat es auch das Unternehmen verkündet, Renk bei Bedarf weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung. Auch die Nachfolgeregelung mit Alexander Sagel gilt im Arbeitnehmerlager als eine gute Wahl. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Rrecaj. Der 53-jährige promovierte Materialforscher Sagel hat seine Karriere bei Daimler gestartet und stieß 2005 zu Rheinmetall. Zuletzt verantwortete er dort den Konzernbereich Elektronik. Sagel soll nun Wiegands Kurs fortsetzen, das heißt: starkes Wachstum, auch weitere Übernahmen.