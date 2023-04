Wie die Zeitenwende die Wirtschaft in der Region verändert

Von Matthias Zimmermann und Axel Hechelmann (Video) - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Von den 100 Milliarden für die Bundeswehr fließen wohl einige in die Region. Hier ist ein Schwerpunkt der deutschen Rüstungsindustrie. Eine Erkundungsfahrt.

Die Zeiten ändern dich. Seit über einem Jahr muss sich mit der Ukraine gut zwei Flugstunden von München entfernt ein europäisches Land gegen einen Angriff verteidigen. Russische Söldner und Soldaten morden, foltern und vergewaltigen. Der Westen balanciert entlang einer schwammig-roten Linie bei dem Versuch, der Ukraine zu helfen, aber nicht direkt in den Krieg verwickelt zu werden. Und in Deutschland entkommt keiner mehr der Frage, wie man es denn nun mit der eigenen Armee hält.

Die Bundeswehr, die über Jahrzehnte entkernt und vernachlässigt wurde, soll nun am liebsten in einem großen Sprung wieder flott gemacht werden. Mit diesem Versprechen und der Ankündigung neuer Schulden in Höhe von 100 Milliarden Euro, getarnt mit dem Namen Sondervermögen, hat Kanzler Olaf Scholz an Tag zwei nach der russischen Invasion die "Zeitenwende" ausgerufen. Doch Geld allein wird für die Ertüchtigung nicht reichen, das kann man bei einer Erkundung in der Region erfahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .